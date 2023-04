Aconseguir que el turisme ajudi a «regenerar» comerços i barris: la recepta de Maragall pel 28-M

El debat del turisme està profundament polaritzat en la cursa de les eleccions municipals de Barcelona, arran de la llarga distància que hi ha entre la visió de l'actual alcaldessa, Ada Colau, i dos dels seus principals contrincants, Xavier Trias i Jaume Collboni. Quin turisme vol, però, l'equip d'? Els republicans s'autosituen en l'espai entre el "" de Barcelona en Comú i el "" del PSC i Junts, i aposten per treballar un turisme de consens amb el sector que reverteixi en la millora de la ciutat. "Hem de fer evident que el turisme contribueix al'espai públic, i el comerç dels nostres barris", ha resumit Maragall durant un diàleg per abordar aquesta carpeta, acompanyat del conseller d'Empresa,Els republicans consideren que s'ha de fugir de la "prohibició de tot" i apostar per una bona diagnosi de la situació. En aquest sentit, Maragall ha apuntat la necessitat d'estudiar la "" que té Barcelona per "endreçar els". "Com evitem que el comerç sigui víctima del turisme? Per què avui podem parlar de la ciutat dels 'souvenirs' de manera pejorativa? El turisme l'hem de respectar i protegir, fent que continuï sent font de riquesa, però al mateix temps hem de fer que contribueixi a millorar la ciutat, no només per la via de l'ocupació, sinó per la d'efectes", ha sentenciat.La idea del turisme regeneratiu ha copsat bona part del debat. També l'ha defensat Torrent, que ha apuntat que és un concepte que també s'aplica a les polítiques de la Generalitat amb la intenció que serveixi per. Ara bé, ha apuntat que això no es pot fer d'esquena a ningú: "No hi ha política transformadora si no està feta amb unmolt ampli. No hi ha decisió de cap govern que duri més d'una legislatura si no està feta amb consens". En aquest punt, Maragall ha afegit que la seva filosofia implica aconseguir sempre un "grau d'acord" amb cada extrem, des dels hotelers al comerç de proximitat.I com reconduir el turisme perquè avanci en la regeneració? Maragall ha relatat la seva recepta, que esdevé proposta electoral: considera que en el pròxim mandat, es podrien destinarper posar-los al servei del turisme regeneratiu, fent inversions a les zones més afectades pel sector. També ha apostat per organitzar amb la Generalitat una descentralització, i ha proposat la contribució de Barcelona a la millora del rendiment turístic del conjunt del país.El turisme que vol l'alcaldable dels republicans, passa també, però, per una millora de qualitat. Començant pels, que considera que han de ser "historiadors que sàpiguen de què parlen" i fugint d'allò barat. "No podem aspirar a ser barats per tenir més èxit, és un error", ha apuntat. I per fer tot això cal endreçar, però també contenir. En aquest sentit, també ha apuntat a les sinergies necessàries amb la Generalitat per construir plegats una veritable proposta de, i fer de la capital catalana l'exemple a seguir, el "camp potent".Més enllà del debat de mirada àmplia, durant el debat els dos dirigents republicans han abordat també la polèmica pels 120 habitatges turístics que es podrien construir en un macroedifici. El conseller d'Empresa ha acusat Colau de "centrifugar les responsabilitats" i no haver exercit les competències que té l'Ajuntament, mentre que Maragall ha assegurat que aquesta és una mostra més del "mal govern" dels seus contrincants: BComú i el PSC.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor