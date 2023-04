El govern espanyol suspèn en les promeses de transparència pel «Catalangate»

- Reunir la comissió de secrets

Ara fa un any, poc abans de, va esclatar l'escàndol del. Una seixantena de catalans vinculats al moviment independentista havien estat espiats amb el programari. El Govern va exhibir la seva indignació i va congelar durant unes setmanes les relacions amb el govern espanyol. El ministre de la Presidència,, va reunir-se amb Barcelona amb la consellera de la Presidència,, i va verbalitzar una sèrie de compromisos que, un any després, s'han complert de manera parcial. Els més importants continuen al calaix.Què va dir Bolaños? El ministre, home de confiança del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es va comprometre a reunir lade manera immediata, activar un, obrir una investigació del, si cal. A més, en els mesos posteriors es va plantejar també lar reforma de la llei de secrets oficials, que continua sent una legislació franquista que permet que la informació classificada de l'Estat sigui secreta per sempre més. Ha passat un any i. En títol verd el que sí que ha complert, en àmbar el que ha fet a mitges i en vermell el que no ha fet.La comissió de secrets oficials es va reunir, però va servir de més aviat poc i, a més, tot el que s'hi va tractar va ser secret. El CNI sí que va reconèixer haver espiat, amb autorització judicial del Tribunal Suprem, 18 independentistes, però no tots els que va revelar CitizenLab. Va quedar l'ombra de sospita que el govern espanyol no ha estat capaç de desfer. A la comissió va comparèixer l'aleshores directora del CNI,, que es va limitar a explicar els casos d'espionatge amb l'aval del jutge, i per la resta es va remetre al secret oficial. La comissió va servir perquè el CNI reconegués part delPel que fa a la resta, Esteban va apuntar dues possibilitats: o bé una nació estrangera, o bé organismes de l'Estat que espien per sobre de les seves possibilitats legals, segons va explicar Gabriel Rufián.La investigació del Defensor del Poble es va fer, però no va tenir cap transcendència. En un informe de només vuit pàgines, Ángel Gabilondo va liquidar la qüestió sense parlar dels espiats ni dels motius pels quals se'ls van intervenir les comunicacions. Va confirmar l'espionatge a 18 persones, com havia admès el CNI, i va assegurar que les interlocutòries del jutge del Suprem -que són secretes- estaven ben argumentades. Així, va tancar files amb els serveis secrets. "S'ha fet d'acord amb la Constitució i la llei", va dir, i es va limitar a fer una reflexió sobre si el control judicial del CNI és "suficient o insuficient". La investigació, doncs, es va fer malgrat que, com ja era de preveure, va servir per a ben poc.El control intern del CNI promès per Bolaños va consistir a destituir la directora del CNI, Paz Esteban... Per situar-hi la seva número dos,No ha transcendit res més -ni tan sols consta que s'hagi fet- la suposada investigació interna dels serveis secrets, i tampoc es va destituir la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va defensar l'espionatge als independentistes en defensa de l'Estat. "Què ha de fer l'Estat quan es declara la independència?", es va preguntar al Congrés. Paral·lelament, també s'ha posat sobre la taula una reforma de la llei de secrets oficials, una petició històrica i retierada pel PNB, però tampoc ha tirat endavant. L'actual llei de secrets prové del franquisme -és de 1968- i fa que els secrets de l'Estat continuïn classificats per sempre més, sense possibilitat que mai es facin públics, sempre que no ho decideixi el govern espanyol de torn. Tampoc s'ha modificat la llei del CNI de 2002 per assegurar que no actuï al marge dels principis democràtics.El govern espanyol es va comprometre també a col·laborar amb la justícia i, si calia, a desclassificar documents secrets. Per ara, de col·laboració, poca, i d'interès per treure l'entrellat dels fets, encara menys. Les investigacions judicials estan encallades o bé avancen de manera molt lenta. Només avança, en un jutjat de Barcelona, el cas d'espionatge contra el president del grup parlamentari d'ERC,, i la portaveu d'ERC al Parlament Europeu,. En aquest procediment, la jutgessa ha citat a declarar la directora del CNI, però abans ha traslladat al govern espanyol que cal desclassificar els documents relacions amb el Catalangate. Félix Bolaños es va comprometre a aixecar el secret de documentació relacionada amb l'espionatge si un jutge ho demanava. Ho farà?

