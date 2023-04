David Madí: «En algun moment s'haurà d'explicar el procés per a adults»

"Han estat dos anys de monitorització de la meva vida, filtracions de converses i un cost professional i personal important"

Madí, en un moment de l'entrevista. Foto: Adrià Costa Rifà

Exassessor de Mas, mai ha perdut el contacte amb la política activa. Foto: Adrià Costa Rifà

Madí sosté que el rellotge de Catalunya està aturat des del 3-O del 2017. Foto: Adrià Costa Rifà

"Guanyar requereix un altre tipus de disciplina", sosté l'empresari. Foto: Adrià Costa Rifà

Madí, amb els periodistes de Nació, en un hotel de Barcelona aquesta setmana. Foto: Adrià Costa Rifà

L'exdirigent de CDC sosté que el partit no està ressuscitant. Foto: Adrià Costa Rifà

Madí va jugar un paper entre bambolines la tardor del 2017. Foto: Adrià Costa Rifà

L'exassessor de Mas va tenir un paper clau en la tria de Puigdemont com a president. Foto: Adrià Costa Rifà

(Barcelona, 1971) és encara un habitual de la crònica política malgrat que fa més d'una dècada que va abandonar per decisió pròpia la primera fila de Convergència. Mà dreta d'des que va arrencar l'ascens de qui seria president de la Generalitat, influent a l'hora de triarcom a successor a correcuita, i també veu amb ascendència de portes endins en la tardor del referèndum, Madí va fer el salt fa dos anys i mig a la crònica judicial després d'una detenció en el marc de l'operacióque ha acabat, finalment, en no res. Si més no, en el seu cas.En aquesta entrevista a, l'empresari i antic estrateg, un dels dirigents més ben informats del país i ara ja alliberat, repassa la seva situació jurídica i personal de l'últim lustre, i analitza el moment que protagonitza l'independentisme. La seva tesi principal és que cal un "relat per a adults" del que va passar la tardor del 2017 si el moviment vol continuar endavant.- No és fàcil. És evident que no és plat de bon gust per a ningú, i que té moltes conseqüències en molts ordres. He pagat un preu molt car. Dit això, ni tan sols em vaig llegir la interlocutòria. Considero que és la mateixa gasòfia que és des del principi el cas Volhov, que és un muntatge. S'han vulnerat, en el meu cas i el d'altra gent immersa en aquesta causa, tot el que es podia vulnerar de principi a final. L'inici ja era injustificable: la instrucció ha estat kafkiana. Imagineu-vos si les coses han de ser clares en el meu cas per haver d'arxivar. Tot això vol dir dos anys de monitorització de la meva vida, filtracions de converses i un cost professional i personal important.- Evident, evident.- Quan deixo la política i em dedico a la vida professional, em va bé. Això i Hisenda ho trenquen. Abans de Volhov, he estat una diana predilecta d'Hisenda, que és una de les potes de la repressió que moltes vegades s'obvia i ha fet molt mal.- Era president del consell territorial d'Endesa, una empresa estratègica i que anava molt bé. Aquell editorial és l'avís que fa el CNI, amb visita prèvia al propietari italià d'Endesa sobre tot això.- De la mateixa manera que parlo d'aquesta instrucció kafkiana, també he de dir que hem tingut sort amb el fiscal: si n'arribem a tenir un de patriòtic, acabem a la presó com Sandro Rosell. Vam tenir un fiscal que, des del primer moment, no va creure en la causa i s'hi va enfrontar frontalment. Fins i tot amb discussions amb el jutge en diverses interlocutòries, acusant-lo d'investigació prospectiva.- No vaig formar part de l'estat major del procés. Aquesta és una realitat. El meu paper, algun dia, ja s'explicarà.- No crec que sigui el moment. Però és evident que el cas Volhov és per perseguir el que ells creuen que és la branca civil del procés: gent que no té cap càrrec, cap notorietat formal política, i que consideren -amb informacions que provenen del CNI- que allà estàvem.- No sé en qualitat de què estic en aquesta causa. A mi el jutge Aguirre m'hi envia seguint els despropòsits de tota la causa per una conversa amb el meu fill de quinze anys, al cotxe, en la qual parlàvem dels dies que hi havia l'embolic del Tsunami. No hi ha on agafar-se. Això porta tres anys i mig en secret de sumari, cosa absolutament anòmala i difícil d'entendre. Sobre les filtracions, ha d'aixecar desconfiances: qui filtra, en aquest cas, està estimulant alguna cosa. La meva tesi és que volen muntar un embolic al voltant del Tsunami per a ERC al voltant de les eleccions espanyoles.- Quan hi ha una filtració d'aquest tipus, ja es pot dir clarament: fa molts anys que tenim operacions, espectacles i atestats falsos. Comencem a conèixer coses de les clavegueres, també les mediàtiques. Per tant, quan passa una cosa d'aquestes, no és periodisme d'investigació, sinó de filtració, i el filtrador té una intenció. No m'atreveixo a precisar-la, però la meva intuïció em diu que això serà de cara a dificultar la relació entre el PSOE i els "enemics d'Espanya", en aquest cas ERC.- No he format mai part dels puritans del políticament correcte. Crec que és una imatge que, qui l'ha volgut entendre, l'ha entès perfectament. Quan et tenen dos anys amb micròfons al cotxe, telèfons intervinguts amb programari dins per mirar-ho tot, Pegasus, Hisenda revisant els meus comptes i els dels meus clients… Tot, absolutament tot, revisat. La sensació d'una violació és bastant encertada perquè la gent la pugui entendre.- Tinc avisos, en la meva vida professional, a partir del 2015. Gent important de Madrid m'avisa amablement. És evident que, en els anys que van del 2016 al 2018, una sèrie de gent estàvem advertits que les telecomunicacions s'estaven intervenint massivament, de manera legal i il·legal.- Totes. Des que em dedico a la vida privada, hi ha hagut totes les inspeccions per mi, per la meva dona i per totes les meves empreses. Quan algú vol confegir una teoria rara sobre mi en temes de finançament, tinc els comptes més transparents i auditats del país. I ho saben.- La gent que em coneix i treballa amb mi sap què és, això. En el món dels negocis, això no va bé. Una persona que té aquest tipus d'assenyalament i persecució té un cert punt de radioactivitat, i això en el món dels negocis no és bo. Hi ha gent que no s'ha portat gens bé, i gent que s'ha portat més bé. Quan entres en una situació d'aquestes, ja saps què s'hi juga. Vull dir una cosa: molta gent, durant el procés, va caure en una ingenuïtat molt forta, inclosos líders molt importants, per desconeixement del que és Madrid, l'Estat, com es defensa i la seva cultura política. Jo no puc al·legar desconeixement, ho sabia perfectament. Sabia el pa que s'hi donava.- Evidentment que havia avisat que això seria una reacció lògica de l'Estat. Molta gent anava amb una ingenuïtat, un lliri a la mà, extraordinaris. I no estic parlant de la bona gent de les manifestacions, estic parlant de líders polítics.- Entrant més en el plantejament general, en algun moment -i encara no s'ha fet- s'haurà d'explicar el procés per a adults. Fins ara hi ha explicacions concretes, parcials, però el relat polític de com van anar les coses... Segurament passa com amb la història: quan la veus de lluny és difusa, i de prop fa una mica d'angúnia. En algun moment hi haurà d'haver una explicació per a adults de tot plegat. Més que res perquè, si això no es fa, ningú podrà avançar en res. Francament, el país va quedar estancat el 4 d'octubre del 2017.- Quan dic parlar per adults no em refereixo a sectors hiperventilats que des de les xarxes, les comoditats d'un sofà o d'una tertúlia, sense haver arriscat res ni tenir coneixement de res, fan crítiques destructives. El procés té llums i ombres que van permetre avançar molt, fracassos importants, però el perquè de moltes coses -aquest relat per a adults, si és que algú el vol escoltar- s'haurà d'explicar en algun moment.- Dubto que ells vulguin i puguin fer-lo.- No sé aventurar-me en això. Sí que sé que hi haurà un cicle que es tancarà amb les següents eleccions catalanes, que seran segurament després de les espanyoles, ja veurem quan. Hi haurà un final de cicle i s'haurà de veure què passa. S'ha de fer un balanç dels darrers sis anys. Jo sé que l'1-O es va guanyar, que el 3-O es va guanyar més, i que el dia 4 el país es va quedar estancat. El rellotge està parat aquí. El que ha vingut després, senzillament, han estat aspectes residuals de l'estancament. Hem avançat, aquests cinc anys? El país té més cohesió i més força política? Té més capacitat de palanca internacional? El balanç dels últims cinc anys és el que es jutjarà en aquestes eleccions, en el camp sobiranista. M'aventuro a dir que hi haurà conseqüències.- Sóc un bon analista, però no pitoniso.- Això és evident. Altament negatiu.- Encara hi havia esperança que es continués. La degradació ha anat amb el trencament del sobiranisme i de qualsevol mena de sintonia estratègica. Això és el que marca l'acceleració. Conec bé les dinàmiques dels partits, i sé que en dinàmica electoral ningú farà cap reflexió de fons. Ningú canviarà les agulles del tren, se l'hauran de fotre. Si no saben que en el món sobiranista s'està gestant una abstenció de càstig descomunal, és que no hi entenen gens.- Aquest és un escenari amb força probabilitats.- Ho explico moltes vegades. Tenim una cultura política de resistència, som capaços de resistir èpoques duríssimes. Però guanyar requereix un altre tipus de disciplina, de mentalitat. I, per guanyar, es requeria, es requereix i es requerirà una altra mentalitat que aquesta. Si això és una lliçó que s'assumeix i s'aprèn, hi haurà alguna cosa de positiva.- La primera és que, en base al marc de la defensa dels partits de l'statu quo autonòmic, sense una unitat i comandament únics, i una força vertebrada i operativa, no hi ha partida. Tot i així, seria duríssima i ja ho veuríem. Però sense això no hi ha ni partida.- Tinc una visió bastant de prop del que són els últims 25 anys de la política catalana, des de diverses perspectives i coneixent molt els actors. La genètica política porta a la fragmentació, al caïnisme, al cantonalisme: és una cosa que és pròpia. Aquests 25 anys han anat sempre així, en els últims anys de Jordi Pujol i amb Artur Mas. I ho ha estat després, menys en dos moments que han durat mesos: Junts pel Sí i l'estat major de l'1-O. És quan hi ha unitat i comandament únic. Qui ho vulgui entendre ja ho entendrà.- Sincerament, no hi ha cap estratègia en marxa. És una situació marcada per no haver sabut enderrocar la paret. Tothom hi està encallat i, com que no saben enderrocar-la, es dediquen a tirotejar-se els uns als altres. Aquesta és la situació real del sobiranisme, amb la joia de l'altra banda.- Un escenari té certa probabilitat, que és que guanyin el PP i Vox. Hi ha qui pensa que el sobiranisme es reactivaria, es vertebraria. Jo pronostico que, si això passa, en l'estat actual del moviment, tindrà més debilitat que mai.- En aquest cas, davant d'una ofensiva amb regles totalment diferents de les que juga el sobiranisme, que Déu ens agafi confessats. Si hi ha una situació com ara, amb aliances amb partits catalanistes, sense un front comú a Madrid que faci operatiu això -no només ERC o Junts, també el PNB i altres aliats parlamentaris-, si no s'articula amb força, es farà de comparsa, com passa en aquest moment.- Jo vinc de CDC i del peix al cove. Qualsevol Govern de CDC aconseguia moltes més coses que els governs sobiranistes. Aquesta és una realitat empírica. A més de ser a Madrid, s'ha de tenir força i se n'ha de saber. En aquest cas, ni es té força ni se'n sap. Els uns i els altres.- Tothom està perdut en un laberint propi. Junts està en un laberint particular, ERC també. Quan arribin les catalanes és quan s'haurà de fer balanç i s'assolirà la catarsi.- La meva opinió és prou coneguda: sortir del Govern és un error tràgic per a tothom. Per a Junts, i per a ERC. I ho és per una projecció a la qual dono molt valor. La generació dels avis, que es va empassar 40 anys de franquisme, va tenir la mentalitat d'incorporar la cultura del poder al catalanisme. Això és molt poc popular. La cultura del poder vol dir que consideraven que, per aguantar el franquisme, s'havia de tenir una estratègia en el món cultural, i es va crear Òmnium. Es va dir que havien de tenir poder econòmic, i es va muntar Banca Catalana. Es va dir que volien tenir poder polític, i es va muntar Convergència. Es va dir que volien tenir poder institucional, i es va crear la Generalitat des de zero. Això va ser la cultura del poder incorporada al catalanisme. Avui tinc la sensació que el catalanisme renuncia permanentment a tenir poder. I que el pensament feble s'ha apoderat del catalanisme. En aquest cas concret, que les dues parts d'un Govern tinguin mala relació, com ha estat sempre els últims 25 anys, no és cap novetat. Que comporti aquesta renúncia és un error, per part dels dos. El Govern que n'ha quedat és feble.- El catalanisme i el sobiranisme volen el poder? Sí. Si no, no jugueu, nois. Sense això no transformarem les coses. Hi ha una sensació que fa angúnia, perquè sí, el poder és contradictori, és complicat, comporta cessions, negociacions. La puresa sempre és molt més divertida d'explicar, però no serveix per res.- És complicat. I a l'altra banda la tenen absolutament, la cultura del poder.- És evident. Com que conec la manera de processar les coses, ara ningú mira a llarg termini. Tothom està entaforat amb les municipals, i tothom recalcularà en base a això. Però el flanc estratègic està descobert. Ja veurem què passarà en les properes catalanes. El resultat serà una esmena a la totalitat del que s'ha fet els últims anys.- Si m'ho permeten, en dinàmiques internes de partit no hi tinc interès. M'interessa el país.- No soc un polític en actiu, soc un opinador civil. No hi entro.- Totalment. Això va començar després de l'octubre del 2017, amb l'època Torra, i ha anat continuant. Independentment de les persones, que poden estar més o menys encertades en cada moment, l'important és si el sobiranisme vol acumular poder per transformar i fer coses, o són una colla d'aficionats abandonats a la deriva funcionarial de les administracions. El sobiranisme s'haurà de replantejar moltes coses, en aquest terreny.- No. CDC es va enterrar, es va destruir. És la primera víctima de l'Operació Catalunya. És molt fàcil deixar-ho amb Villarejo, però l'Operació Catalunya és un GAL 2: hi estan implicats els dos principals partits, la monarquia, un disseny operatiu de dalt cap a baix. Finalment, Villarejo acaba sent com Amedo i Domínguez amb els GAL, però l'operació té una concepció filosòfica molt important: aquesta vegada, la conllevancia s'ha acabat. El famós dilema orteguià, en aquell moment, hi ha un acord important en les elits espanyoles per acabar-ho i trencar-ho. Es va muntar una operació amb moltes potes al voltant d'això.- Soc molt polèmic, amb això. Hi ha una veritat incòmoda que no ens atrevim a dir: una de les herències de la Transició és que reposa sobre una immensa bola de merda, començant per la monarquia, continuant pel poder econòmic i els partits polítics amb finançament il·legal des del seu moment. Pot haver-hi gent que en tingui una valoració positiva, si això va permetre que no hi hagués un altre vessament de sang. Potser té el seu sentit. Dit això, a CDC i a Pujol no se'ls ataca per això: hi hagués el que hi hagués, era deu vegades menys del que hi havia a la Corona, del que hi havia al PSOE i del que hi havia al PP. Se'ls ataca per destruir l'impuls del sobiranisme. Hem estat, tots plegats, d'una ingenuïtat tremenda.- És l'únic partit que, efectivament, va ser capaç de donar-ho tot fins a l'autodestrucció.- Ningú proposa el retorn de CDC. La meva manera de veure les coses, en aquests moments, no és entre independentistes i covards, entre valents i rendits, que és la dinàmica que es vol establir moltes vegades. La diferència és entre professionals i aficionats. Aquesta és la dicotomia del sobiranisme, en aquests moments.- És una evidència que s'està anant enrere. Tant en els terrenys de la capacitat de poder econòmic, la capacitat lingüística, la capacitat cultural… No és neutre, tot això que està passant. No és que no s'avanci, és que es tira enrere. Aquesta és una de les conseqüències de tot això. Forma part del disseny de tot plegat. Recordo una conversa molt interessant amb un dels presidents de l'Íbex-35, quintaessència de l'establishment de Madrid, que no s'ha d'entendre mai que són ximples. Des d'aquí, a vegades, costa que s'entengui. Em va dir que havia estat al Québec en el moment de l'últim referèndum, i em va fer un paral·lelisme: "Us passarà el mateix, i a partir d'aquí no passarà res important".- Amb les coordenades que es donen avui, la decisió d'un retorn difícilment es produirà. Hi ha una primera cosa que s'hauria d'haver fet: quan parles de política econòmica, has de parlar d'interessos. La cultura del poder té un diàleg d'interessos amb les grans empreses. Això va fallar en aquell moment, i continua fallant ara.- Per sobre del d'Ada Colau, cent vegades. Si alguna cosa ha passat en la Barcelona de Colau és que ha caigut del top ten de ciutats del món. Sense ser-hi per població o capitalitat -no és Londres, París, Roma, Nova York o Shanghai- va pujar en el rànquing perquè a partir dels Jocs Olímpics i de Pasqual Maragall, a qui s'ha de reconèixer una transformació molt important de la ciutat, va situar-se a dalt. Va pedalar, va atraure. En l'època Colau s'ha baixat del rànquing perquè s'ha deixat de pedalar. No és una ciutat on es facilitin les coses. Això sí que és una cosa que pot tenir solució.- Aquesta és una història que també requerirà una explicació per a adults. Ho diré molt fàcilment: a vegades, quan vas al llit amb nens t'aixeques pixat. I la CUP és la part del sobiranisme més infantil de totes les que hi ha.- I amb la CUP no hi ha cap majoria útil.- És bastant evident, això.- Els recomanaria a tots que rellegissin el discurs de Mas del 25 de novembre de 2014 que va donar lloc a Junts pel Sí. És el més important del catalanisme del segle XXI. Aquell discurs era el camí.- Seran severs amb el que va passar particularment entre el 4 i el 27 d'octubre del 2017, i això requerirà la seva autòpsia de veritat. A molta gent li costa d'entendre, i entenc que estigui perplexa. Allà hi va haver un problema molt clar. L'1-O es guanya, no era l'escenari previsible, perquè l'Estat perd els estreps i decideix fer l'atac democràtic més greu que s'ha fet mai. Aquest escenari tenia poques probabilitats, dies abans. El sobiranisme, el 3-O, trenca les costures i posa dempeus tots els demòcrates del país. Aquest és l'eixamplament de la base, això és l'èxit rotund de l'1-O. Què passa a partir d'aleshores? Per què passa? Com passa? On ens ha portat? Això és el que s'hauria d'explicar a partir d'ara.- Cert. Hi ha molta gent que està emmirallada en les fabuloses manifestacions, en les magnífiques mobilitzacions, i es queda allà. Ho entenc, és una cosa humana. Però en algun moment s'haurà de trencar l'encallament i s'haurà d'afrontar tot plegat.

