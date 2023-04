Normals: una família «normal» que comparteix viatges i consells amb els seguidors

Les agències de viatge han passat a l'oblit. Qui més qui menys ja s'organitza els viatges de manera autònoma consultant blogs, repassant les ofertes de vols online o remenant les xarxes socials. I aquí és on latriomfa. Ella i la seva família -el Marc, i els dos fills, el Blai i l'Elna,- mostren amb tota la naturalitat del món a través del compte d'comper Catalunya, Europa i arreu del món.Des deper viatjar amb autocaravana aper trobar els millors vols o tota unaexplorant els camps de tulipes dels Països Baixos. La Norma, que és periodista, a més del perfil d'Instagram on publica posts, carroussels, reels i stories complets amb tots els detalls haguts i per haver, també gestiona el, on aprofundeix en les diferents temàtiques o experiències.Ho fa tot en, demana als seusque l'ajudin a compartir els trucs o a mostrar què estan fent en cada moment i anima lesamb nens a viatjar conjuntament. Sí, qualsevol persona pot endinsar-se al seu perfil o blog, però el contingut està pensat majoritàriament per aque volen idees i plans per fer amb els

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor