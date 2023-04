Així argumenta el TC per què no calen percentatges de castellà a l'escola

Més classes en castellà?

Més recursos pendents

El(TC) ha fet pública aquest dimecres la sentència que avala la llei d'educació espanyola de l'any 2020, més coneguda com a. Els arguments d'aquesta resolució són importants, perquè permeten entreveure cap a on anirà l'alt tribunal en relació amb el mecanisme de la Generalitat per esquivar el 25% de castellà a les aules que va fixar el(TSJC) en la sentència d'ara fa uns anys, a instàncies d'organitzacions espanyolistes contràries al model d'immersió. La sentència del TC sobre la llei Celaá rebutja que de la Constitució se'n derivi la necessitat d', però posa especial èmfasi a dir que cal un "patró d'equilibri" entre llengües a l'escola. L'alt tribunal, amb majoria progressista des de fa uns mesos, s'ha trencat per la meitat dictar aquesta resolució, que compta amb sis vots a favor i dos vots particulars. El primer el subscriu la magistrada progressista María Luisa Balaguer i el segon el signen els quatre magistrats conservadors. La sentència, que rebutja el recurs de Vox, no només fa referència a la qüestió lingüística, també permet que les escoles que segreguen per sexe rebin diners públics o avala que la religió no consti com a assignatura curricular. On es parla de l'ensenyament de castellà és ali bona part de l'argumentació veu de la, l'any 2010. En aquest sentit, els magistrats diuen que tant el català com el castellà han de ser vehiculars.Això vol dir que no existeix el dret de rebre l'educació en una sola de les llengües oficials. De fet, la Constitució tampoc s'oposa a quèa l'escola catalana, però això no pot implicar "l'exclusió del castellà com a llengua docent". Des d'aquest punt de vista, la part de la llei Celaá que parla de l'ensenyament de les llengües -- s'adapta a la Carta Magna. La finalitat d'aquesta llei és que els alumnes de Catalunya surtin de l'educació obligatòria dominant les dues llengües, el català i el castellà, sense presència de percentatges mínims d'una llengua o l'altra, com sí que fixava l'anterior llei d'educació, del ministre. Fonts jurídiques consultades sostenen, en aquest sentit, que la sentència és positiva.Ara bé, hi ha un element d'incertesa. El TC diu que no calen percentatges, però sí que diu que hi ha d'haver un equilibri entre les dues llengües oficials, i que el castellà -es verbalitzi o no-a l'escola catalana. La sentència sosté que els alumnes tenen dret a l'ensenyament "en castellà" i "en les altres llengües oficials". Alhora, la llei també diu que l'ensenyament de llengua i literatura s'ha de fer també en la llengua que correspongui -és a dir, Llengua Castellana s'ha de fer, lògicament, en castellà-, però argumenta que, perquè, diu el TC, això voldria dir anar en contra del dret dels alumnes a rebre ensenyament "en castellà i en les altres llengües cooficials".Diverses fonts jurídiques consultades no determinen l'abast d'aquest punt i si això podria obrir la porta a fer més d'una assignatura en castellà -més enllà de la Llengua Castellana- en la línia de garantir aquest "equilibri" entre llengües. Alhora, en els darrers mesos, el TSJC deixat de reclamar percentatges de castellà en educació -de fet, va admetre que amb la nova legislació de la Generalitat, el 25% era inaplicable-, però sí que ha demanat que alguns centres facin una assignatura "principal" més en castellà. Aquella resolució del TSJC, que afectava un centre de Barcelona, va ser celebrada per l'entitat Asamblea por una Escuela Bilingüe, contrària a la immersió, amb l'argument que desactivava el mecanisme de la Generalitat contra el 25%.La llei Celaá ha passat el filtre del TC, però encara queden pendents els recursos contra la maniobra per esquivar els percentatges. Tant la llei sobre l'ús de les llengües a l'escola, aprovada per, com el decret, aprovat en aquest cas sense els socialistes, van rebre l'aval per unanimitat del(CGE). Ara, les dues normes es troben sobre la taula del TC que haurà de determinar si són constitucionals i, molt probablement, concretarà els termes a partir dels quals s'han d'interpretar. Més enllà de rebutjar els percentatges, defineix el castellà com a llengua "d'ús curricular" i deixa en mans dels centres la definició dels projectes lingüístics , seguint criteris pedagògics i sociolingüístics.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor