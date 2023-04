«Putos Modernos», la nova sèrie de Filmin que estriparà el «postureig»

torna a posar sobre la taula una sèrie de producció espanyola atrevida, desinhibida i que pot marcar la conversa de la crítica en les pròximes setmanes. La plataforma catalana estrenarà, producció que buscarà parodiar lesque vivim a l'estat espanyol. Sense anar més lluny, aquesta idea sorgeix d'un conegut i popular compte d'Instagram que es va fer famós per fer ironia amb tot aquest col·lectiu dde xarxes socials. Anys després, arribarà en un format de sèrie -molt peculiar- a la plataforma.Segons explica Filmin, l'encarregada de produir la sèrie ha estat, empresa que dirigeixi ha fet diverses obres audiovisuals de renom en el mercat de la publicitat o de l'art.i el seu format serà innovador: capítols molt curts, independents entre si, que no arribaran ni als tres minuts de duració.Expliquen des de la productora que la sèrie relatarà "petits retalls de la vida postmoderna", on els episodis seran escenes de quotidianitat que buscaran generar una incomoditat en l'espectador quan observi les parides sobredimensionades que suposen. "El repte era traslladar l'univers textual des a l'audiovisual, fugint de l'esquetx televisiu de riure enllaunat i dels formats més. Fer humor per a Internet però rodat al cinema", explica, un dels guionistes de la sèrie.La sèrie comptarà amb personalitats tan reconegudes com(AKA Moderna de Poble),, amb cameo especial de Santi Millán. Des de PutosModernos defineixen la modernitat de tots els personatges que parodien d'aquesta manera: "Buscar vols barats des d'un mòbil molt car, anar corrent a la teva classe de mindfulness o combinar plomissol i turmells a l'aire".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor