Declaren situació excepcional per sequera extraordinària a la conca del Segre

El canal d'Urgell, tancat per la sequera

Laha declaratper sequera extraordinària. Segons ha informat aquest matí de dimecres la junta de l'entitat, aquest fet obre la porta a declarar com a zona catastròfica tot aquest territori afectat per la sequera. Fa una setmana, la CHE ja va constatar que les reserves d'aigua a la conca del Segre eren insuficients per garantir el regadiu dels cultius agrícoles.L'organisme afirmava que la seva prioritat són els abastiments i va demanar fer un esforç perquè la població sigui conscient de la situació de sequera actual.i les previsions no són gaire optimistes per a les pròximes setmanes. La falta de pluja encara pronunciarà més aquesta situació.L'està al 47,2% de la seva capacitat, amb 39,9 hectòmetres cúbics d'aigua, i el deestà al 7%, amb 28,3 hectòmetres. Entre els dos sumen 68,2 hectòmetres cúbics d'aigua ide reserves entre els dos pantans per revertir la situació d'emergència, és a dir, més del doble d'aigua que acumulen en aquests moments.La principal de la infraestructura per primera vegada a la història , a causa de la falta de reserves als embassaments d'Oliana i Rialb per la sequera i l'estat d'emergència que viu la conca del riu Segre. Es tracta d'una decisió inèdita que suposa acabar de forma anticipada la campanya de reg a l'abril , quan tot just fa un mes que va començar.Unesde cultius de l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Noguera, les Garrigues i el Segrià es veuran afectats per aquest tancament i s'estima que hi haurà pèrdues milionàries., ja que l'aigua que queda és per abastaments de la població, indústria i ramaderia. Les comportes del canal principal dels Canals d'Urgell es tancaran al migdia si bé l'aigua deixarà de circular de forma progressiva durant tota la jornada i també dimecres. De fet, el canal no quedarà sec.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor