Els municipis catalans que ja tenen nou alcalde

Demarcació de Barcelona

Berguedà : Borredà, Capolat, l'Espunyola, Vallcebre.

: Borredà, Capolat, l'Espunyola, Vallcebre. Osona : Alpens, Lluçà.

: Alpens, Lluçà. Anoia : Carme, Castellolí, Copons, Sant Martí Sesgueioles.

: Carme, Castellolí, Copons, Sant Martí Sesgueioles. Solsonès : Sant Llorenç de Morunys, Navès, Pinós, la Coma i la Pedra.

: Sant Llorenç de Morunys, Navès, Pinós, la Coma i la Pedra. Vallès Oriental : Fogars de Montclús.

: Fogars de Montclús. Moianès : Castellcir, l'Estany.

: Castellcir, l'Estany. Osona : El Brull, Malla, Muntanyola, Olost, Orís, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Pere de Torelló.

: El Brull, Malla, Muntanyola, Olost, Orís, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Pere de Torelló. Bages: Aguilar de Segarra.

Demarcació de Tarragona

Priorat : Bellmunt del Priorat, els Guiamets, Poboleda, Porrera, Ulldemolins.

: Bellmunt del Priorat, els Guiamets, Poboleda, Porrera, Ulldemolins. Baix Camp : Pratdip, Vilaplana.

: Pratdip, Vilaplana. Alt Camp : Figuerola del Camp, la Riba, Puigpelat i Nulles, Picamoixons.

: Figuerola del Camp, la Riba, Puigpelat i Nulles, Picamoixons. Conca de Barberà : Barberà de la Conca, Blancafort, Pira, Solivella.

: Barberà de la Conca, Blancafort, Pira, Solivella. Tarragonès : Salomó, Vespella de Gaià.

: Salomó, Vespella de Gaià. Baix Ebre : Xerta, Aldover, Paüls.

: Xerta, Aldover, Paüls. Terra Alta : la Pobla de Massaluca.

: la Pobla de Massaluca. Ribera d'Ebre: La Palma d'Ebre.

Demarcació de Girona

Baix Empordà : Albons, Bellcaire d'Empordà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, la Pera, Rupià.

: Albons, Bellcaire d'Empordà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, la Pera, Rupià. Alt Empordà : Bàscara, Avinyonet de Puigventós, Cabanelles, Cantallops, Darnius, el Far d'Empordà, Espolla, Fortià, Garriguella, Masarac, Ordis, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Vilamacolum, Vilanant.

: Bàscara, Avinyonet de Puigventós, Cabanelles, Cantallops, Darnius, el Far d'Empordà, Espolla, Fortià, Garriguella, Masarac, Ordis, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Vilamacolum, Vilanant. Pla de l'Estany : Camós, Palol de Revardit.

: Camós, Palol de Revardit. Gironès : Madremanya.

: Madremanya. La Selva : Sant Julià de Llor i Bon Matí, Brunyola i Sant Martí Sapresa.

: Sant Julià de Llor i Bon Matí, Brunyola i Sant Martí Sapresa. Cerdanya : Ger.

: Ger. Ripollès : Llanars, Molló.

: Llanars, Molló. Garrotxa: Argelaguer, la Vall de Bianya, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Tortellà.

Demarcació de Lleida

Pallars Sobirà : Lladorre.

: Lladorre. Noguera : Algerri, Castelló de Farfanya, Fontllonga, Gerb, Oliola, Os de Balaguer, Preixens.​

: Algerri, Castelló de Farfanya, Fontllonga, Gerb, Oliola, Os de Balaguer, Preixens.​ Pla d'Urgell : Barbens, Ivars d'Urgell, Vilanova de Bellpuig.

: Barbens, Ivars d'Urgell, Vilanova de Bellpuig. Les Garrigues : Cervià de les Garrigues, l'Albi, Puiggròs, Vinaixa.

: Cervià de les Garrigues, l'Albi, Puiggròs, Vinaixa. Segrià : Corbins, Llardecans, Massalcoreig, Sunyer, Torrebesses.

: Corbins, Llardecans, Massalcoreig, Sunyer, Torrebesses. Urgell: Guimerà, Puigvert d'Agramunt, Verdú.

Els diferents butlletins provincials han publicat aquest dimecres lesdels 947 municipis deper a les eleccions del 28 de maig . L'anunci deixa, cada quatre anys, també un fet anecdòtic: aquells pobles que ja tenen alcalde decidit abans de votar perquè només s'hi ha presentat una sola llista. Això sol passar en territoris petits en què els habitants es posen d'acord per no competir. Repassem a continuació la llista d'aquests llocs, ordenats per

