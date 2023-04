Un gran propietari convertirà 120 habitatges en un macroedifici turístic a Barcelona

Com van aconseguir l'escletxa legal?

Preus desorbitats

, en plena prohibició per obrir nous habitatges d'aquestes característiques. Segons ha avançat RAC1 en un reportatge, aquest propietari ha aconseguit llicències per crear tot un edifici per a ús turístic -, al mig de l'illa entre els carrers d'Aragó i València. Es troba molt a prop de l'estació de Sants i de la plaça d'Espanya, dos zones on l'afluència de turistes és màxima cada setmana de l'any.i les que encara hi són pateixen les conseqüències de la transformació: obres a tots aquells habitatges en els quals ja no viu cap veí i s'estan convertint en pis turístic. Això significaper evitar ocupacions i teclats per posar-hi el codi d'accés, un mètode molt fet servir per plataformes com Airbnb.La qüestió, però,que els ha permès aconseguir les llicències turístiques per reformar l'edifici sencer. Segons relata RAC1,La sentència, com que no era ferma, va permetre que els jutges donessin la raó a la propietat per fer el que volgués.La, fent ús d'una picaresca judicial, va aprofitar aquest buit legal. Barcelona va aprovar prohibir aquests pisos el 2017per una qüestió formal. És en aquell moment, en aquell limbe, que Gallardo demana les llicències i les aconsegueix. A partir d'aquí comença la reforma al bloc de Tarragona i l'expulsió dels veïns.Expliquen des de RAC1 que el mètode és simple: cada contracte de lloguer que finalitza no es renova, no hi entra cap altra persona més i es comença a reformar l'habitatge per convertir-lo en un pis turístic.ja estarien buits i esperant turistes. Els altres 70, que estan plens de veïns, patiran la mateixa sort en el moment que s'acabin els contractes. Diverses famílies fa més de 20 anys que hi viuen. A més,per acabar de tancar un macroedifici turístic en plena Eixample.De la trentena de pisos que "ja estan acabats" es poden trobar a internet anunciats. Els preus ronden els 200 euros la nit i la immobiliària Gallardo ha explicat a RAC1 que "tot és legal" i que "el negoci arrencarà el mes que ve", al maig. No ha tingut cap problema en admetre a la ràdio privada que,. En esdeveniments -per la proximitat en zones clau de Barcelona- trauran encara més diners. Asseguren que amb el. Només per una nit en un pis turístic de l'Eixample.

