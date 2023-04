Sánchez anuncia 20.000 nous habitatges de lloguer assequible en terrenys del ministeri de Defensa

Nou anunci en precampanya electoral, que una vegada més mira cap a la carpeta de l'habitatge. El president del govern espanyol,, ha promès aquest dimarts la construcció denousper al lloguer assequible en terrenys que ara són propietat del Ministeri de Defensa. De moment, la Moncloa no ha especificat quants es faran en terreny català. La construcció d'aquests habitatges, segons el president espanyol, anirà a càrrec de la Societat Pública Empresarial del Sòl (SEPES) i se sumarà alsi elsque es finançaran a través de l'ICO per assolir la xifra de 113.000 habitatges.Segons Sánchez, si aquests habitatges se sumen a les que ja té projectats el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en els pròxims anys es posaran a disposició dels ciutadans, una xifra que multiplica per 115 els 1.600 habitatges que va projectar el PP. Així ho ha dit durant la seva compareixença al, on manté un nou cara a cara amb el líder del PP,, i que serà l'últim abans de les eleccions municipals del maig. El president espanyol ha contraposat "" del seu executiu a les receptes "neoliberals" del PP.Ha insistit que l'habitatge s'ha de convertir en un, i no en un luxe, perquè "el 70% de la desigualtat prové de la impossibilitat per poder accedir a un habitatge", un fet que constata "el fracàs del model que va engegar el PP", "un modelque consisteix a deixar de construir habitatge públic, vendre els habitatges socials i donat màniga ampla a les grans constructores"."Posarem en marxa lai de lloguer assequible de les últimes dècades", ha dit, mentre que el PP, de manera "indignant", només "va promoure dos habitatges cada tres dies". Segons Sánchez, la mesura forma part de l'escut social "més ambiciós de la història del país, el quart més gran en volum de la Unió Europea, dotat amb 45.000 milions d'euros i més de 100 mesures per reduir la inflació i l'alça dels preus a famílies i empreses".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor