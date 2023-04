El canal d'Urgell, tancat per primera vegada a la història

Latanca el regadiu del canal principal de la infraestructura per primera vegada a la història, a causa de la falta de reserves alsper lai l'estat d'emergència que viu la conca del riu Segre. Es tracta d'una decisió inèdita que suposa acabar de forma anticipada la campanya de reg a l'abril , quan tot just fa un mes que va començar.Uneses veuran afectats per aquest tancament i s'estima que hi haurà pèrdues milionàries. Encara que plogui, els regants no saben si la campanya es podrà reprendre abans del setembre, ja que l'aigua que queda és per abastaments de la població, indústria i ramaderia. Les comportes del canal principal dels Canals d'Urgellsi bé l'aigua deixarà de circular de forma progressiva durant tota la jornada i també dimecres. De fet, el canal no quedarà sec.Sempre hi circularà una làmina d'aigua que serveix per garantir els abastaments dels municipis. I és que el canal porta l'aigua de boca per una població d'uns. La comunitat de regants passa a partir d'aquest dimarts a aplicar el sistema de gestió de l'hivern, que consisteix a obrir el canal una setmana de cada tres. Ho farà però duplicant la reserva d'aigua per abastir als municipis, ja que a l'estiu el consum d'aigua es duplica, i per això fixarà un sistema de tanques al canal per emmagatzemar l'aigua i donar-la en funció de la demanda.El tancament del canal principal afecta unes 50.000 hectàrees de cultius dels 70.000 que rega el conjunt de la infraestructura. Hi ha doncs unespel tancament, ja que el canal auxiliar, que porta aigua de la Noguera Pallaresa, no es troba en una situació tan crítica de reserves i en principi té la campanya assegurada fins al setembre. El director general dels Canals d'Urgell,, admet que encara que plogui les properes setmanes és complicat assegurar que es pugui reprendre la campanya de reg, ja que ho hauria de fer amb molta abundància a les capçaleres per poder recuperar les reserves als embassaments i també guanyar volum d'aigua per la campanya de reg de l'any que ve.Laque veu com amb prou feines podrà salvar la collita del cereal d'hivern. Ja fa setmanes que des de la comunitat de regants es va demanar evitar la plantació de panís o cereal d'estiu, ja que es tracta d'un cultiu que consumeix molta aigua. Els fruiters, principalment poma i pera, tampoc tenen la collita assegurada i l'aigua que es donarà puntualment només garantirà la seva supervivència davant la calor de l'estiu. Dimecres hi ha una junta de regants a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per abordar la situació de sequera i es preveu parlar de compensacions econòmiques així com de la Declaració de Zona Catastròfica.

