El Govern apunta l'Estat com a culpable del tancament del canal d'Urgell

El tancament delobre un nou enfrontament entre eli la. La portaveu de l'executiu català,, ha apuntat cap a la inacció del Ministeri d'Agricultura davant les "crides desesperades" públiques i privades de la Generalitat des de fa mesos per l'escenari d'emergència arran de la: "Han passat del res al tot", ha assegurat Plaja en referència a la manca de decisions que havia pres l'executiu estatal fins al tancament, malgrat reiterar que no busquen fer una "".La Generalitat exigeix la"urgent"del reg d'aquest canal per evitar que es tornin a repetir aquestes situacions. Per aconseguir-ho, ha anunciat un "front comú" amb els regants amb l'objectiu de presentar unfinançat en un 60% per l'executiu català, i la resta, el 40%, per part del govern de l'Estat. "La modernització dels regadius és essencial per garantir la nostra sobirania alimentària, és una estructura de país", ha assegurat Plaja, que tampoc descarta que, sino assumeix aquesta modernització, el Govern impulsi el projecte per si sol. Ja hi ha vuit projectes de l'executiu català destinats a millorar el canal.La situació de sequera no fa més que accentuar-se a mesura que avancen els dies i elscatalans ja se situen en el 26% de la seva capacitat. Un escenari que "com la, afecta tots els catalans", ha reiterat Plaja. Això ha implicat que aquest mateix dimarts s'hagi tallat el canal d'Urgell per primer cop a la història , afectant el reg dee cinc comarques dei posant en perill la producció de les fruites, verdures i hortalisses que proveeixen bona part del país.En l'àmbit polític, la situació d'emergència no ha trobat consens polític. De la cimera contra la sequera no en va sortir un acord entre els partits per les sancions als ajuntaments -setmanes abans de lesdel 28-M- com a únic punt de discrepància. Al Parlament, l'oposició amb PSC i Junts al capdavant, ha retret la gestió de la sequera a l'executiu dePrecisament sobre l'actuació política, Plaja ha dit que l'executiu manté els contactes amb totes les formacions. En concret, membres del Govern han mantingut aquest mateix dimarts unaamb Junts enfocada a la sequera. Segons Plaja, hi ha "bones sensacions". Mentrestant, tal com va avançar, ciutats mitjanes ja busquen alternatives als talls d'aigua, assajant reduir la pressió a la xarxa si l'escenari s'agreuja

