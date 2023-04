Camí del 28‑M: què hi ha en joc a Girona?

Per què plega l'alcaldessa i com aspira Gemma Geis a mantenir Girona per a Junts?

Quins són els principals aspirants a prendre l'alcaldia Junts?

Quins seran els grans debats en la campanya a Girona?

Quines són les principals novetats respecte les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de Girona

Quants habitants té? 102.666 persones.

Quants regidors hi ha en joc? 27 regidors.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? Junts va guanyar les eleccions amb 9 regidors, xifra suficient per mantenir l'alcaldia. En segona posició va quedar Guanyem Girona, la candidatura que representa la CUP a la ciutat, amb 6 representants, els mateixos que el PSC. ERC va quedar quarta amb 4 representants, mentre que Ciutadans va obtenir-ne 2.

Hi va haver algun pacte després dels comicis? Madrenas va arribar a l'alcaldia sense problemes i, a mig mandat, va incorporar ERC a l'equip municipal.

Girona sempre és un dels punts principals d'interès en la nit electoral de les municipals. Feu històric del, alcalde durant dècades sota la bandera socialista, és ara conseller de Rercerca i Universitats en el Govern monocolor d'ERC-, des del 2011 està governat per l'espai de Convergència i les successives refundacions. Va serqui va canviar la tendència fa una dècada i, quan va ser escollit com a president de la Generalitat, li va agafar el relleu. L'actual alcaldessa, després de dos mandats, ha decidit no aspirar a la relecció, i serà-precisament la predecessora de Nadal al Govern com a titular de Recerca i Universitats- qui batalli per mantenir per a Junts el feu gironí.Aquests sónque estan en joc el proper 28-M a la capital gironina quan queden només un dies perquè arrenqui la campanya, amb totes les maquinàries greixades per mantenir el poder o bé per prendre'l a les urnes als adversaris.Madrenas, que també és diputada al Parlament, ha decidit no optar a un tercer mandat. Una decisió calcada a la de l'alcaldessa de Vic,. Les dues comparteixen escó i les dues formen part de les travesses per rellevarcom a presidenta del Parlament. Geis, que va ser partidària de sortir del Govern en la consulta que va celebrar Junts la tardor passada, és una dirigent coneguda a la ciutat i a la demarcació: en les dues ocasions que ha estat cap de llista per Girona al Parlament, s'ha endut la victòria. Va ser Puigdemont qui la va fitxar per la candidatura del 2017 i es va guanyar el respecte dels companys del grup parlamentari. La campanya pivotarà al voltant de la idea de "projecte nou", perquè els rivals repeteixen.N'hi ha tres. Es tracta de, candidat de Guanyem Girona -la candidatura que aplega la CUP i altres sensibilitats progressistes- per tercera vegada consecutiva. El 2019 va ser la segona força, amb sis regidors, i aquesta vegada aspira a retallar encara més les distàncies amb Junts. En tot cas, la competència serà més renyida amb, candidata del PSC i diputada al Parlament, que pretén recuperar per als socialistes una plaça especialment cobejada., candidat d'ERC, intentarà superar els quatre representants del 2019, que li van valer per entrar a formar part, a mitja legislatura , de l'equip municipal de Madrenas.La neteja i la seguretat són dos aspectes consubstancials en totes les campanyes, i la capital gironina tampoc se n'escaparà. La gestió de l'aigua, tenint en compte la sequera -la poca aigua que té l's'ha convertit en una fotografia habitual en les últimes setmanes-, també apareixerà com un dels debats clau camí del 28-M. Després de la repensada general motivada per la pandèmia, Girona també es troba immersa en definir quin model de turisme vol captar, amb especial atenció en els visitants que s'acosten a la ciutat per participar en congressos. En aquest sentit, els partits també hauran d'aclarir les propostes sobre la connexió amb l'de Barcelona, perquè un dels plantejaments és que el de Girona serveixi com a ampliació de la infraestructura de la capital catalana. Les polítiques socials i la mobilitat completen el mapa.La principal novetat és que plega Madrenas, juntament amb el context polític, especialment a Catalunya. Els últims comicis es van celebrar en ple judici del procés al Tribunal Suprem , amb presos i exiliats, i només un mes després de les eleccions espanyoles, que es van acabar repetint per la manca d'entesa entre el. A banda, van coincidir amb les eleccions europees que va guanyar, l'últim gran exponent que queda de la tardor del 2017. Els blocs al Parlament s'han trencat, i ERC ja aprova pressupostos amb el PSC. La unitat de l'independentisme és un miratge i la coalició entre els republicans i Junts no existeix.En cas que Junts repeteixi la victòria de fa quatre anys, un dels escenaris més probables és que es revalidi l'acord amb ERC rubricat el setembre del 2020. Madrenas, en el seu dia, també va pactar amb el PSC, a qui definia com a soci "lleial" quan governava de manera conjunta amb els socialistes . En tot cas, Geis haurà d'anar amb compte amb el resultat que obtinguin els rivals, perquè una suma alternativa -liderada per Guanyem o pel PSC- podria tombar-li l'objectiu de succeir Madrenas a l'alcaldia. Amb 15 regidors n'hi haurà prou per propiciar un canvi dotze anys després que Puigdemont arribés a l'alcaldia de la ciutat i protagonitzés una nova etapa.

