descarta ser la substituta decom a presidenta del Parlament en cas que la líder de Junts perdi l'escó i es vegi obligada a deixar el càrrec. En aquests termes s'ha expressat aquest dimarts en una entrevista a Vilaweb en la qual també ha aprofitat per carregar contra la llista elaborada perde cara a les eleccions municipals."Sempre he dit que per a mi és un honor representar el poble de Catalunya i seria un honor, evidentment, presidir el Parlament, però no en aquestes circumstàncies. Per mi seria molt dur haver de substituir la presidenta perquè crec que és un cas de repressió. Continuar denunciant la repressió és un episodi més del que hem de fer. No m'hi trobaria còmoda, tot i que sé que ella confia en mi i jo, perquè al final hem vingut totes dues fins aquí i jo defenso la mateixa tesi política que ella; la confrontació, la denúncia, i com a objectiu la independència", argumenta Madaula en el transcurs de l'entrevista. El Parlament elaborarà les al·legacions per defensar Borràs, que penja d'un fil per la(JEC).Pel que fa a la candidatura de Trias a Barcelona, integrada per dirigents provinents de Convergència i amb, ex d'Unió i amb passat al PDECat, en els llocs de sortida, la dirigent de Junts ha estat especialment crítica. "Ell apel·la a la sobirania que té com a candidat per a fer la llista electoral i és cert que tots els candidats poden fer les llistes com creguin, però en el seu cas no representa el que és Junts. Com a vicepresidenta, he fet arribar a la direcció que hi ha uni que no representa una imatge de Junts, sinó que gairebé tots els del principi de la llista vénen de Convergència, i a Junts hi ha molta gent que no ve de Convergència", reflexiona Madaula, que representa l'ànima més independent de la formació.També s'ha mostrat: "No hem fet Junts per acabar pactant amb el PSC, que també va donar suport al 155. Això ho he dit al principi, i des del pacte a la Diputació de Barcelona. És públic i notori que sempre he defensat que jo no hauria pactat amb el PSC". La vicepresidenta de Junts defensa que es pacti amb formacions independentistes.

