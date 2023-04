S'empassa les joies d'una àvia a qui ha robat i acaba a l'UCI operat d'urgència

Unapassejava tranquil·lament amb el seu gos pel passeig de Basauri (País Basc) quan un jove la va estirar violentament. Li acabaven de. El noi, de 18 anys, va marxar corrents i la dona va trucar ràpidament a la policia local, a qui va descriure a la perfecció el seu. Poc després, va ser atesa pels serveis mèdics, on li van donar l'alta després de ser explorada.Minuts després de l'estirada,, que encara corria fugint del lloc dels fets, ocorreguts aquest cap de setmana. La mateixa àvia va corroborar que ell era l'home que l'havia atacat i robat.En passar a disposició judicial, els agents van notar que el noi tenia una, cosa que els va fer pensar que s'havia empassat el botí per evitar les conseqüències legals del robatori, ja que si no es troben les joies, no es pot demostrar que s'ha comès un delicte.Va ser en aquest precís moment que la policia va demanar una inspecció mèdica al tribunal de guàrdia per confirmar la seva sospita, que els hi va ser concedida. El noi va ser traslladat d'urgència en una ambulància medicalitzada a la Unitat de Cures Intensives ) de Galdakao, on li van fer un seguit de proves mèdiques que van confirmar la hipòtesi policial.les joies se li havien quedat a la tràquea, el que comprometia la seva vida. El botí s'havia d'extreure urgentment.En saber què tenia exactament, el van enviar a l'hospital de Basurto, on el van operar satisfactòriament i li van donar l'alta. Tot seguit, el jove va ser traslladat al calabós de la policia local de Basauri, on ara ha estat posatacusat de robatori amb violència.

