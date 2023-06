Nit tropical: temperatura mínima igual o superior als 20 ºC

Nit tòrrida: temperatura mínima igual o superior als 25 ºC

Nit roent: temperatura mínima igual o superior als 25 ºC

* Tots els registres fan referència al període entre les 00.00 i les 23.59 (i no a les nits pròpiament dites)

Nits extremadament calentes

12/08/2003: mínima de 30,7 ºC a Portbou (Alt Empordà).

04/08/2018: mínima de 31,0 ºC a Portbou (Alt Empordà).

Dificultats per dormir

Així augmenten les nits tropicals

Evolució de les nits tropicals en períodes de 30 anys

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dl. 00 a 06 TU



➡ Llindar que es pot superar: calor 𝐧𝐨𝐜𝐭𝐮𝐫𝐧𝐚 intensa



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/eQNWYDuliQ — Meteocat (@meteocat) June 25, 2023

Percentil 98 per a les mínimes d'estiu (juny-agost 2013-2022)

Amb l'astronòmic s'ha produït el. Ha caigut el primer registre per sobre dels aquest diumenge a Vinebre es va arribar als 40,9 ºC - i també. Concretament, s'ha assolit aquest valor a Portbou i a l'Observatori Fabra de Barcelona. A més, a la resta del litoral, bona part del prelitoral i en punts elevats de l'interior els termòmetres de nit no han baixat dels 20 ºC. Ara bé, quina diferència hi ha entre nitsEl concepte deestà estès arreu del món i. Tanmateix, en contextos mediterranis com el nostre, ha quedat curt, ja que cada vegada més –especialment a la costa- les mínimes quedaven més per sobre dels 20 ºC. En aquest sentit, es va crear el concepte de, que el Termcat justifica pel seu significat de "molt calent".Fa uns anys, i després que a l'Alt Empordà s'arribessin a temperatures nocturnes superiors als 30 ºC, es va considerar necessari regular aquest extrem climàtic. A Catalunya es va apostar per, que vol dir "extremament calent, que crema" i es va descartar, segons explica el Termcat, la proposta de nit abrasadora perquè l'adjectiu abrasador remet a l'acció del Sol i, tractant-se de la nit, podria portar a equívocs. En castellà, per cert, es va optar per noche infernal. També ben trobat.Es tracta però de fenòmens –sortosament- anecdòtics. De fet, han succeït endesprés d'un dia on va bufar la tramuntana reescalfada.es va fregar aquesta estadística durant la calorada de l'agost de 2018. Concretament, l'estació de Can Bruixa, a les Corts, no va baixar de 29,9 ºC i la del Raval de 29,8. RegistresDiverses–al centre de Barcelona els darrers anys se'n produeixen entre 90 i 120- ens han pogut recordar un problema que havíem oblidat: les dificultats per dormir.La temperatura elevada –que a la costa va sempre acompanyada d'humitats altes- no només altera els mecanismes de termoregulació del cas sinó que endarreix la segregació de la melatonina, l'hormona que indueix el son.i que ens costi més fer-ho. Tot i això, el cos igualment necessita dormir entre 7 i 9 hores... i mai fer-ho menys de sis.L'a causa del canvi climàtic i de l'increment de l'efecte illa de calor es pot comprovar clarament en aquest gràfic, amb dades facilitades pel. Indica per períodes de 30 anys el nombre de vegades per any que no es baixa dels 20 ºC de mínima. Ho fa en aquells observatoris litorals i prelitorals amb sèries prou llargues per comparar la situació de mitjan segle XX amb l'actual.A l', per exemple, entre 1951 i 1980 es produïen unesanuals, que en el darrer període de referència (1991-2020) han passat a. Els increments també són molt notables a l'Observatori de l'Ebre –de 31,4 a 52,9- o a l'Observatori Fabra –de 18,5 a 39,6-.A l'interior de la ciutat de Barcelona l'única estació amb almenys 30 anys de dades és la de. Segons explica Toni Barrera, de l'àrea de Climatologia del Meteocat, en aquest cas la mitjana és de 93,7 nits tropicals anuals i 10,0 nits tòrrides. En el cas de l'estació del–amb dades des del 2007- ja és habitual que superin el centenar de nits per sobre dels 20 ºC. El 2022, de fet, es va fer, més del doble que l'anterior rècord.L'increment de les nits amb mínimes molt altes i l'impacte sobre la salut ha provocat que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) hagi creat un avís per calor nocturna que, precisament, es va estrenar la nit de diumenge a dilluns a les comarques de l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany.Un avís de calor nocturna s'activa quan hi ha la probabilitat que se. El percentil 98 d’una estació meteorològica automàtica és el valor estadístic que deixa per sobre el 2% de les temperatures mínimes diàries més altes de la sèrie estudiada. Per tant, només el 2% de dies de tota la mostra la temperatura màxima en els mesos d’estiu ha estat superior a aquest valor.En el cas de les temperatures nocturnes, l'avís només s'aplica al. El percentil 98 de les mínimes estivals és de–ja un valor de nit roent-, 23,8 a Tarragona, 23,9 a Tortosa, 20,2 a Girona o 22,5 a Figueres.

