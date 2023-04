Així ha canviat la mobilitat amb Colau: menys cotxes a la ciutat, més trànsit a la ronda de Dalt

Unes dades per contrarrestar el retret més habitual

Evolució del trànsit en feiner a les principals vies de Barcelona Foto: Ajuntament de Barcelona

Dibuix de les vies de l'Eixample analitzat Foto: Ajuntament de Barcelona

"Vostès pacifiquen uns carrers i en guerrifiquen uns altres.. No? Diu que no? Vol venir a casa meva? La convido". Amb aquest al·legat el candidat del PP a les pròximes eleccions a Barcelona,, confrontava l'alcaldessa de Barcelona,, aquest dilluns durant el primer debat electoral. De pas, apuntalava un dels arguments habituals entre els detractors dels canvis urbanístics dels darrers anys pel que fa a la mobilitat de la capital catalana.L'alcaldessa, però, s'havia presentat a l'acte amb. "He demanat dades just abans de venir perquè em sembla el més important", ha reblat. I ho ha dit fent referència a un informe municipal que compara l'evolució del trànsit de vehicles a les principals vies de la ciutat entre el 2015 -quan Colau va iniciar la seva etapa al capdavant del consistori- i el 2023. Un document que contradiu el regidor del PP i que, entre altres dades, assegura que-a l'alçada de la rambla de Catalunya-en els últims quatre anys.Al marge de l'anècdota del debat, l'informe aporta dades molt més ambicioses. Segons el consistori, en els últims vuit anysque passen pel conjunt de. Això significa una davallada generalitzada de l'ús del cotxe, ha reivindicat Colau. Per fer-ho, ha focalitzat l'anàlisi en un dels territoris més polaritzats, pel que fa a la intervenció urbanística. Així, ha posat sobre la taula que els cotxes que creuen l'Eixample de manera transversal en un dia feinerdel primer trimestre del 2023. Una davallada del 19% del trànsit.La creu de la intervenció municipal dels darrers anys es troba a. Així, en el període de govern d'Ada Colau. S'ha passat dels 150.000 vehicles diaris, l'any 2015, al càlcul actual que s'enfila fins als 162.000 cotxes i motos per dia. De fet, aquesta via és l'única gran artèria on creix el pas de vehicles a tota la ciutat, juntament amb el, on s'ha detectat un increment més modest: del 2%.La resta d'espais viaris analitzats inclouen la Ronda del Mig, la Ronda Litoral, la Gran Via de les Corts Catalanes, l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda Meridiana, el Passeig de Gràcia i els carrers d'Aragó, València, Entença, Numància, Aribau i Muntaner., segons l'informe de l'Ajuntament de Barcelona elaborat a partir de dades dels dispositius de registre del Departament de Gestió de la Mobilitat als carrers.L'informe ha donat ales a Colau per fer una lectura triomfalista de les iniciatives engegades els darrers anys per treure protagonisme al cotxe. "Per tant,", ha tret pit l'alcaldessa, davant la presentació d'aquesta anàlisi que contempla el conjunt dels seus dos mandats. Tot seguit, ha abanderat la fita de la reducció d'un 30% de les emissions al conjunt de la ciutat.Pel que fa concretament al conjunt de l'Eixample central, un dels focus de la campanya de les properes eleccions municipals, s'ha conclòs que que entre 2017 i 2022 hi han deixat de passar gairebé un de cada cinc vehicles a diari. Aquesta reducció del 17% comptabilitza tant els eixos verds consolidats a Sant Antoni, com els eixos en obres -Rocafort, Borrell, Girona o Consell de Cent- i les alternatives viàries als nous carrers pacificats, com Viladomat, Villarroel, Roger de Llúria o passeig de Sant Joan. En aquests últims punts, on s'han centrat gran part de les crítiques al model de Colau, el conjunt del trànsit s'hauria reduït un 3%. Per contra,dels vehicles en els últims cinc anys.Les xifres d'evolució del trànsit, igualment, no han aturat tots els arguments de l'oposició. Així, aquest mateix dilluns l'alcaldableha lamentat que les dades no signifiquen necessàriament. I al seu torn el líder d'ERC,, ha aprofitat també per assenyalar que les intervencions als eixos verds estan disparant també processos dei ha censurat la manca de mesures pal·liatives per part del govern municipal.Com a concreció afegida, l'estudi presentat per l'Ajuntament també detalla l'evolució que ha viscut una artèria clau de la capital catalana:Amb la reducció de dos carrils per a vehicles a motor privats -en aparició del carril bus i espai per al pas de bicicletes- s'ha detectat una davallada del pas de cotxes del 30% cada dia, els últims quatre anys, segons un registre instal·lat a l'altura del carrer Bailén. Així, en l'últim mandat, s'hauria fet. Tanmateix, en una entrevista recent amb, la màxima responsable d'aquests canvis urbanístics al govern municipal, la tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, ja va advertir que encara es considera quei que el pròxim mandat s'hi voldria intervenir per reduir-hi l'espai al cotxe.

