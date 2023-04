El jutge Llarena demana a Ponsatí que acrediti que ha demanat protecció al Parlament Europeu

Nova ordre de detenció?

La causa no hauria de quedar bloquejada

El jutge del Tribunal Supremha donat cinc dies aperquè acrediti que ha demanat una petició d'empara d'immunitat al Parlament Europeu abans de prendre una decisió sobre el seu procediment. També ha exigit que la documentació aportada per la defensa estigui també en castellà, perquè se li havia traslladat en anglès. Alhora, també ha instat la, l'perquè es pronunciïn sobre què s'ha de fer amb, després que aquest dilluns s'hagi negat aen el marc de la causa per l'1-O.En una providència de dues pàgines, Llarena pregunta a les parts sobre la petició d'empara de la seva immunitat que ha fet la defensa de l'eurodiputada de Junts. Quan Ponsatí i les parts hi diguin la seva, Llarena prendrà una decisió, que podria anar des de tornar a activar una ordre nacional de detenció fins a suspendre el procediment, tal com demana la defensa de la dirigent independentista.L'estratègia de, un cop desactivat el risc de presó, passa entre altres coses per tensar el poder judicial i evidenciar, a ulls d'Europa, que se li estan vulnerant drets fonamentals. Aquest dilluns està citada al, pas previ per tancar la instrucció de la causa per l'1-O i enviar-la a judici. L'eurodiputada de Junts ja havia dit que no s'hi pensa presentar. "Tinc coses millors per fer", explicava fa uns dies. Aquest matí, l'advocat Gonzalo Boye ha traslladat un escrit al Suprem confirmant que Ponsatí, que ja és a Brussel·les, no assistiria a la declaració.En l'escrit La defensa de Ponsatí ha presentatdemanant la suspensió del procediment mentre es resol la qüestió de la immunitat. Boye fa referència a una sentència de l'any 2008, que obliga les autoritats judicials dels estats membres a col·laborar amb les institucions europees en casos com el de Ponsatí, i per tant suspendre el procediment mentre s'aclareixen els dubtes. Entre els arguments, Boye també sosté que Llarena no és el jutge competent per investigar Ponsatí que, a més, té immunitat com a eurodiputada.En declaracions a TV3 des del Parlament Europeu, l'eurodiputada de Junts ha lamentat que al Suprem "li costi tant d'entendre" aquests arguments. "Els hi recomanaria un curset de dret europeu", ha reblat. El dubte ara és si Llarena emetrà una nova ordre nacional de detenció, si suspendrà el procediment com demana la defensa de la dirigent independentista, o bé tirarà endavant el procediment sense la declaració indagatòria.Llarena haurà de deciir què fa. Si Ponsatí decideix tornar a Catalunya, en tot cas, els riscos, són mínims. Laha fet que l'eurodiputada de Junts estigui perseguida per un delicte de, amb penes que són només d'inhabilitació. Si fos detinguda en algun moment, com ja va passar al març, seria posada en llibertat al cap d'unes hores, un cop hagués comparegut davant del jutge. Si la detenció es produís a Catalunya,. A Llarena li interessa que Ponsatí passi pel Suprem per poder acabar, finalment, una instrucció que s'ha allargat durant anys, i enviar-la a judici.Segons el jutge, la compareixença de Ponsatí és necessària per continuar el procediment. La seva defensa sosté que no és així i que no caldria ni tan sols una detenció, perquè el delicte pel qual se la persegueix no implica presó. En aquest sentit, l'advocat Gonzalo Boye sosté que la declaració indagatòria que reclama Llarena no és necessària. El catedràtic de Dret Processalassenyala també que. En el cas de Ponsatí, que ja ha dit que no vol declarar, forçar la declaració indagatòria a través d'una detenció i només per un delicte de desobediència seria unaAra bé, un nou arrest permetria a Ponsatí i a la seva defensa evidenciar de nou les vulneracions de drets a l'estat espanyol. L'eurodiputada insisteix que la protegeix la immunitat parlamentària, que la detenció del 28 de marçi que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent jutjar-la, d'acord amb la sentència del(TJUE) sobre les euroordres. Per ara, el Parlament Europeu no s'ha pronunciat sobre la qüestió de l'eurodiputada independentista i el cas l'analitza el(JURI), a qui Ponsatí va demanar empara fa uns dies. Aquests procediments són llargs i l'entorn de l'eurodiputada no espera resposta fins d'aquí a uns mesos.Llarena ha obviat fins ara la sentència del TJUE, però sí que ha negat que la immunitat protegeixi els eurodiputats dins del territori espanyol. En la darrera interlocutòria del jutge, que decreta l'alliberament de Ponsatí i que ja ha estat recorreguda per Boye, argumenta que la immunitat de la dirigent independentista sí que obliga a, peròa l'Estat per acabar la causa pel referèndum, perquè Ponsatí va ser processada un any abans de convertir-se en eurodiputada. Això fa que, d'acord amb la legislació espanyola, el procediment contra ella pugui continuar.Llarena conclou així que l'eurodiputadaquan va tornar a Barcelona, i ho podria tornar a ser si, com passarà, es nega a comparèixer voluntàriament aquest dilluns al Suprem. La defensa de l'eurodiputada està convençuda que aixòen la justícia europea. En tot cas, sense la declaració indagatòria, la causa no necessàriament hauria de quedar bloquejada de nou. Tal com ressalta Nieva, si Ponsatí no compareix voluntàriament, Llarena podria tancar la instrucció i enviar-la a judici. A més, tractant-se d'un delicte de desobediència, el judici oral es podria fer sense presència de l'acusada. Sí que hi hauria de ser, però, la seva defensa.

