The Tyets, l'endemà de la sardana al Camp Nou: «Fa il·lusió que es recuperi l’amor cap a la cultura catalana»

El grupés un dels fenòmens de la música catalana del moment. Els de Mataró, l'endemà d'haver fet ballar el Camp Nou a ritme de sardana en el descans de l'enfrontament han celebrat que la seva cançó Coti x Coti hagi suposat, en certa manera, recuperar "l'amor cap a la sardana i la cultura catalana". En una entrevista amb l’ACN, han constatat que el tema ha despertat interès per aprendre a ballar la dansa popular de Catalunya.No descarten tornar a introduir la cobla en futurs temes i estudien publicar una versiói que es pugui estrenar en una "gran plaça amb sardanes reals", fent encara més gran el fenomen que ha despertat la cançó. "Tornarem a utilitzar la cobla sempre que la música ho requereixi. Si ens torna a venir al cap ho farem, però no l’utilitzarem envà", ha explicat Xavier Coca.De fet, han concretat que Coti x Coti ha despertat l’interès de molta gent per saber com es balla una sardana. "d’escolars aprenent a ballar sardanes al pati de l’escola", ha concretat.Pels Tyets la rebuda del darrer discper part del públic ha estat "una bogeria col·lectiva". "Quan va sortir se’ns en va anar de les mans. Ha explotat per a tot arreu”, ha destacat Oriol de Ramon. ". Com que no s’ho esperaven, ha tocat la fibra”, han argumentat. Part de l’èxit de ‘Coti x Coti’ l’associen al fet que la cançó hagi trencat els esquemes habituals de la música."El ritme, la cobla, els instruments, la barreja tan natural que hem aconseguit. És el que ha fet que la cançó sigui tot un èxit", ha considerat Coca. “Tenir una tenora en una cançó de reggaeton no és una cosa amb la qual et trobis cada dia i el so desperta alguna cosa diferent”, ha destacat de Ramon., el disc mostra la tècnica habitual del grup de barrejar diversitat d’estils d’una manera “juganera”., és una cosa que ha anat sortint des de dins", ha puntualitzat de Ramon. Els músics han celebrat que en els últims anys la música urbana estigui “penetrant” en el mercat català i han concretat que en el darrer àlbum han volgut sumar tot el panorama del reggaeton urbà català.

