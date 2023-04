Exhumació sense càmeres de Primo de Rivera a Cuelgamuros

Les restes de, fundador de, deixaran de ser al recinte de l'antic, rebatejat com a vall de. Aquesta matinada, en compliment de la nova llei de memòria democràtica, ha començat la seva exhumació, per desig de la família, en una cerimònia discreta. El govern espanyol va acordar amb els familiars de Primo de Rivera els termes d'un acord delicat que culminarà amb un nou enterrament, en aquest cas al cementiri madrileny de Sant Isidre. La data en què s'ha fet és simbòlica: fa justEl 2019, les restes del dictador, el general Franco, van ser exhumades de Cuelgamuros per ser traslladades al cementiri del Pardo. Des d'aleshores quedava l'interrogant de què passaria amb el cos del fundador de Falange. Segons la llei de memòria democràtica, cap persona enterrada a Cuelgamuros podia ocupar un lloc preeminent a la basílica i l'entorn era declarat. La família de Primo de Rivera va reclamar aleshores el trasllat a Sant Isidre, obeint el desig del dirigent de falangista de descansar en espai sagrat iLa tomba del dirigent falangista es trobava fins ara en un costat destacat de l'altar, a prop d'on havien estat les restes de Franco.La cerimònia ha tingut poc en comú amb l'exhumació de les, l'octubre del 2019. No hi ha hagut premsa, ni càmeres ni ministres. Però això no ha tret polèmica a la decisió. Aquest diumenge, la Fundació Francisco Franco ha criticat durament l'exhumació, que ha titllat de. S'espera que seguidors de Falange retin homenatge al seu referent al cementiri de Sant Isidre.Aquest serà elde Primo de Rivera. El fundador de Falange, partit implicat en l'aixecament militar del 18 de juliol del 1936, que va desfermar la Guerra Civil, va quedar presoner dins de la zona republicana. Sotmès a judici, fou condemnat a mort i afusellat a Alacant. Va ser enterrat en una fossa comuna. Durant la guerra, va ser traslladat a un cementiri alacantí. Acabada la guerra amb el triomf franquista, el seu cos va ser traslladat a l'Escorial. Fins que la creació de la basílica del Valle de los Caídos va fer que el 1959, de nou es traslladessin les restes a aquest nou indret.

