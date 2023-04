Gemma Ruiz i La Sotana, els més venuts aquest Sant Jordi

Els llibres del Sant Jordi de 2023 han estat, de Gemma Ruiz, en la categoria de ficció en català i la, de La Sotana, pel que fa a la no-ficció. En castellà, també han triomfat, d'Eva García Saenz d’Urturi en l'apartat de ficció i, en el de no-ficció.



Una part important dels compradors d'aquests llibres s'han passejat pel centre de Barcelona, en una edició que ha aplegat més paradetes que mai. Amb un Sant Jordi festiu i aclaparador pel que fa a l'assistència, que ha deixat tota mena d'escenes de tendresa, el centre de la capital catalana ha tornat a quedar definit per una superilla literària que en aquesta edició també ha inclòs la Rambla i el tram baix del carrer Gran de Gràcia. Entre aquestes vies, a més dels eixos del passeig de Gràcia i la rambla de Catalunya i el seu entorn, s'ha concentrat la massa de gent que durant tot el dia no ha deixat de brullar.

Però no és només que hagi estat un Sant Jordi estrictament massiu. També l'oferta dels principals ingredients de la festa ha estat més àmplia que mai , amb una Barcelona en què s'han plantat un 11,2% més de parades de llibres i també hi ha hagut un 25% més de signatures d'autors. A més, també el Gremi de Floristes havia anunciat els dies anteriors està preparat per atendre xifres de rècord.

