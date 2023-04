«Eufòria» torna a dominar la nit de divendres amb l'anunci sorpresa d'una gala de repesca

La sisena gal·la d'emesa aquest divendres a TV3 va estar protagonitzada per un anunci sorprenent: la setmana vinent, hi haurà unavan explicar aquesta novetat al final d’una gala que van veure 321.000 espectadors, va fer una quota del 19,4%, una audiència acumulada de 631.000 espectadors, i en què enva ser eliminat i l’, triada com a favorita.Tot, en una nova nit de domini del programa musical pel que fa a l'audiència, amb un 15,7% de quota, a 5,5 punts de la segona. Un total de 15.163 usuaris únics van veure en directe la sisena gala als mitjans digitals de la. A més, es van registrar 76.837 usuaris únics digitals que van entrar al web d’Eufòria (60.151) i l’app de TV3 (16.686) durant l’emissió.

Pel que fa al repertori musical, una de les actuacions més esperades pels seguidors va ser Felicità, el clàssic tema d’Al Bano & Romina Power, que va interpretar en Tomàs. A banda, els espectadors van gaudir amb temes de grans dives com Katy Perry (Never Really Over, per Sofia) i Adele (When We Were Young, per la Carla). L’Elena i la Jim van sorprendre amb la seva versió particular de The Bright Sight, de Stay Homas i Estimar-te com la terra, de Ginestà, respectivament.

Al seu torn, lava interpretar un dels darrers èxits d’, Què passa nen. L’va recuperar un dels temes més populars d’Waterloo, que li va merèixer ser la favorita de la gala d’ahir, mentre que el, que va ser el triat pel públic per abandonar el programa, va enfrontar-se a la coreografia de Sucker, de

Al plató de TV3 es van viure moments de festa total amb la presència de Vicco i el seu hit Nochentera, que malgrat no haver continuat la seva carrera cap a Eurovisió després de passar pel Benidorm Fest, és un dels fenòmens musicals del moment, amb un disc d’or. I a partir d’ahir, el Twitch del programa va avançar el rellotge per oferir en directe l’ambient de la pregala. Els seguidors d’Eufòria s’hi van poder connectar a partir de les 21:00 hores per posar-se al dia de totes les novetats de la mà d’alguns dels seus protagonistes.





Qui són els vuit participants actuals?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre

, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència

, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele.

, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Clàudia , de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi.

, de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Elena , de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame.

, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis.

