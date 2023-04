Els tres animals biològicament immortals que fascinen els científics

La medusa immortal

Les planàries

L'hidra

El, tan perseguit durant segles, el guarden tres animals únics en el món. Tres animals que tenen els científics captivats i que podrien ser la clau cap a una hipotètica vida eterna per als humans. I és que si no els mata un depredador o el seu entorn pateix canvis dràstics, poden viure per sempre.El més complex i famós és la, la, que habita a la profunditat de les aigües marines del Mediterrani, on va ser descoberta la dècada de 1880. Si bé, la circulació de vaixells transoceànics ha provocat la seva expansió mundial. Tot i ser l'animal més complex de la llista, és diminuta i s'alimenta de plàncton i petits mol·luscs. El seu secret és queUn altre, tot i que menys glamurós, és la, un cuc capaç de regenerar-se si es parteix en dos i, tal com van descobrir investigadors de la Universitat de Nottingham el 2012, amb el potencial per ser immortal. Laen el cas de les que es reprodueixen de manera asexual -algunes ho fan sexualment- poden rejovenir el seu ADN gràcies a un enzim.L'animal que tanca la selecta llista és l'hidra, un ésser invertebrat d'aspecte irreal que viu en ambients d'aigua dolça: l'. El seu cos tubular amb tentacles en un extrem li permet caçar cucs i petits crustacis. Si bé, va ser el científic holandèsqui, gràcies a un microscopi de la seva creació, va veure que poden regenerar el seu cos de la mateixa manera que les planàries, a partir de les

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor