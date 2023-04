​L'avanç imparable del canvi climàtic: 10 males notícies d'un any de rècords

1. Cinquè o sisè any més càlid

Elno només és una evidència incontestable sinó que mai com abans n'estem. En aquest sentit, tots els informes referits al 2022 mostren com, al mateix temps que lesno paren de créixer, també ho fan els, les conseqüències sobre el nivell del mar i les glaceres així com els efectes sobre laSi dijous va ser el programa Copernicus que va publicar l'informe sobre Europa –el continent que s'escalfa més de pressa-, aquest divendres va ser el torn de l' Organització Mundial Meteorològica , l'agència de l'ONU dedica al temps i al clima. A continuació,d'un any de rècords.La temperatura mitjana mundial es va situar–entre 1,02 i 1,28 segons els sistemes de mesura-. Això suposa entre el cinquè i el sisè any més càlid de la història –el segon a Europa- i confirma eld'ençà que es tenen registres. Tot plegat, malgrat el refredament a causa d'un “episodi triple” de La Niña.Elvan assolir–l'últim amb dades consolidades- i l'increment interanual del metà va ser el més alt d'ençà que hi ha registres. Les dades en temps real mostren que el 2022 es van continuar superant aquests rècords.amb les pèrdues majors del gruix de les glaceres s'han registrat a partir de 2015. La grossària ha disminuït quasi 30 metres des del 1970 i d'uns 1,3 metres només entre octubre de 2021 i del 2022, valor molt per sobre de la mitjana.A Suïssa, per primera vegada a la història cap punt de registre de. De fet, un globus meteorològic va registrar els 0 ºC a 5.184 metres d'altura el 25 de juliol. És laque succeïa i la primera en els últims 69 anys.La calor continguda a les aigües dels oceans va registrar un nou rècord. Cal tenir en compte que quasi el 90% de l'energia provocada pels gasos d'efecte hivernacle es reté en el medi marí, un fet que suavitza l'augment de les temperatures, però provocaNo només és el valor més elevat mai registrat, sinó que la. Si entre 1993 i 2002 era de 2,27 mil·límetres per any, en l'última dècada ja és de 4,62 mm.El CO2 emès reacciona amb l'aigua del mar provocant l'dels oceans a causa de la disminució del pH. L'informe de l'IPCC publicat enguany el situa en els valors més baixos, com a mínim, en elsLes precipitacions han estat per sota de la mitjana durant cinc estacions de pluges consecutives a l'Àfrica Oriental, fet inèdit en els darrers 40 anys. Una situació que eleva a més deles afectades per una situació de greu inseguretat alimentària.Europa va viure l'estiu més càlid d'ençà que hi ha registres – l'informe de Copernicus xifrava la desviació en 1,4 ºC més que la mitjana - amb unes condicions extremadament seques. L'excés de mortalitat associat a la calor va superar lesnomés entre els estats espanyol, francès, Alemanya, Portugal i el Regne Unit.No totes les espècies responen amb el mateix ritme a les mateixes influències climàtiques. S'ha constatat, per exemple, que fins as'han desajustat a altres fenòmens primaverals, com l'aparició de les fulles de les plantes i els vols dels insectes, fet que n'està afectant les poblacions.

