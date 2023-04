Jordà planteja que l'Estat assumeixi el 40% del cost de modernitzar el canal d'Urgell

Modernització del reg de Valls

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, ha compromès a assumir el 60% de la despesa de la modernització del canal d'Urgell si eles fa càrrec del 40% restant. Aquesta proposta l'ha traslladat la mateixa consellera per carta aquesta setmana al ministeri, xifrant les obres en 138.000.000 d'euros.Jordà ha recordat que el d'Urgell és "l'únic canal important que queda per modernitzar a l'estat espanyol". La consellera també ha carregat contra laCHE) assegurant que no ha estat "prou valenta" a l'hora de gestionar la sequera actual. Ho ha dit després que la CHE hagi retallat la quantitat d'aigua als regants de la conca de l'Ebre.La consellera ha remarcat que, sinó que ve de "molts mesos enrere". Cal "estalviar i ser previsor", ha insistit la consellera i ha recordat que el Govern va activar el Pla de Sequera el setembre de l'any 2021. Aquesta reacció per part de l'executiu arriba l'endemà que les comunitats de regants de l'Ebre hagin advertit que no tindran aigua per a tota la temporada a causa de la retallada de cabal de la CHE i que podrien perdre tota la collita d'arròs.La responsable d'Acció Climàtica ha fet aquestes declaracions en una visita d'obres per modernitzar la xarxa de reg de la. El projecte preveu transformar un conjunt de séquies que abastendels termes municipals de Valls i Vallmoll en un sistema a pressió amb reg per degoteig. S'usarà aigua regenerada i es contempla la construcció d'una gran bassa per emmagatzemar l'aigua.La consellera ha expressat que les infraestructures de regadiu són "estructures d'estat". Jordà ha destacat que la millora d'aquesta xarxa ajudarà a la "productivitat" de la pagesia, a garantir el. De fet, amb aquest projecte, la Comunitat de Regants espera estalviar el 50% del consum actual. Està previst que les obres finalitzin durant el mes de desembre de 2023 i compten amb un pressupost de 3,81 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor