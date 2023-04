Un aplec de propietaris tanca una plaça pública amb el vistiplau de l'Ajuntament de Barcelona

Oposició veïnal i crítica al tancament d'un espai públic



Un debat amb història acumulada



L'Ajuntament estudia retirar la tanca que ha permès

Una parella de veïns històrics de barri del Poblenou de Barcelona passegen per davant de la plaça que fins ara utilitzaven com a punt de descans, a mig camí, mentre feien encàrrecs i se la troben envoltada d'una tanca que la setmana passada no hi era., diu Enric Navarro, de 88 anys. La seva dona, Carmen Valcárcel, hi aprofundeix. "Jo si em diuen que servirà perquè tirin enrere la reixa, em manifestaria". La parella s'ha trobat la tanca que envolta la plaça de Mercè Sala i han donat per fet que. I només tenen raó de manera parcial, si bé la lectura que fan ells és la mateixa impressió que s'endú la majoria dels passejants.La tanca de més de dos metres d'alçada que ha aparegut al voltant de laés el resultat d'unadels habitatges i les oficines que envolten l'espai. Són tres comunitats de veïns, un espai de treball i un pàrquing. A finals de 2020 van presentar el projecte, i els permisos i tràmits tècnics han anat avançant a l'Ajuntament de Barcelona sense que hi hagi aparegut cap oposició. Tant és així que seran treballadors municipals de Parcs i Jarins els que a partir d'ara s'acostin per. Durant el dia, la tanca envoltarà la major part de l'entorn de la plaça, però hi haurà dues portes que es mantindran obertes.L'argument esgrimit pels impulsors de la tanca és que volen seguretat, després d'haver acumulat fins a "més de 40 denúncies per actes incívics o de seguretat" els últims anys, diu el president de la mancomunitat, Juanjo Escribano. A més, amb aquesta intervenció assegura que, i remarquen que fins i tot plantejaven invertir ells mateixos en grans testos per sumar verd i altres elements per "fer barri". Aquestes intervencions, però, han acabat quedant fora del projecte.Finalment, el cost de l'obra s'ha quedat eni l'han pagat entre tots els propietaris implicats. En el cas d'una de les comunitats, això ha implicat que paguessin 500 euros cada llar. "Al final el que volem és que tenir seguretat a partir de les deu de la nit. I això només ho sabem els que hi vivim", resumeix Escribano.Si bé tant els uns com els altres mantenen un tarannà dialogant, i no tenen cap inconvenient a compartir debat a la plaça mateix o en reunions amb l'Ajuntament, les posicions estan fermament allunyades al barri. L'entorn veïnal que no forma part de les comunitats de propietaris que han dut a terme l'actuació i que s'ha mobilitzat ho té clar."És l'única sortida acceptable", remarca Joan Maria Soler, el portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou sobre la matèria. "Seria un precedent bastant greu.", afegeix el representant veïnal."Fa la sensació que això segueix la tendència que es dona a totes les grans ciutats on apareix la gentrificació i s'acaba donant peu a quèuna part del dia, i facin que no ens sentim benvinguts, perquè estem envoltats d'una tanca, la resta d'hores", enraona Margarita Triguero Mas, veïna de la zona i part implicada en les reunions amb el govern municipal sorgides arran de la indignació amb l'obra. "Els propietaris al·leguen inseguretat i fan reclamacions de tota mena, però només tenen raó en un de 10 punts.És veritat que en alguna ocasió es poden trobar algú pixant o fent alguna cosa que no toca, però això es pot abordar d'altres maneres", resol Lluís Santos, un altre dels veïns mobilitzats.Entre els moviments de la zona ja s'ha començat a promoure una campanya veïnal amb el lema. Un d'aquests col·lectius és l'Observatori de Barris del Poblenou, que denuncia que és "molt sorprenent" que l'Ajuntament hagi donat permís a aquesta obra. "Com algú pot demanar una llicència per actuar en un espai públic, que et diguin que sí, tancar-ho, i pagar-ho?", es pregunta Albert Valencia, membre de la plataforma. En el mateix sentit, subratlla que aquestai recorda que l'entorn veïnal sempre hi ha tingut una vinculació especial, com quan es batallava perquè portés el nom de "plaça de les dones del barri de la Plata" i no la referència actual a una militant del PSC i expresidenta de Renfe.Sigui com sigui, el debat sobre aquest espai pròxim a uns edificis que venien a substituir l'existència de l'antiga fàbrica de la Farinera ve de llarg. En el porxo que emergeix sota l'edifici d'oficines que dona al carrer Doctor Trueta i a la plaça, especialment durant la pandèmia es va convertir en. Els habitants dels edificis del voltant, en trobar-se situacions d'incomoditat i algun conflicte puntual, van decidir aixecar una protecció arquitectònica de la zona del porxo. Això complicava l'accés als qui utilitzaven aquell espai per fer-hi vida. Un exemple del que es coneix com a arquitectura hostil, i que deixa centenars d'exemples arreu de la ciutat.Sigui com sigui, la mesura els va funcionar. I des de llavors. Ara bé, això no va comportar que s'acabessin les ambicions dels veïns propietaris, que van seguir dissenyant el projecte d'intervenció a la plaça. I que ara ja han aconseguit tirar-lo endavant.Però no està clar que la reixa hagi vingut per quedar-se.remarquen que l'obra no suposa "en cap cas" que es produeixin "canvis de la qualificació urbanística de l'espai públic". Així, també afegeixen que està en contacte amb l'entorn afectat perAixò, en essència, ve a dir que s'està estudiant què implicaria desfer l'embolic i. Així ho han expressat representants municipals en trobades amb els veïns indignats. Fonts consultades perconfirmen que hi ha una part del govern municipal incòmoda amb l'aixecament d'aquesta tanca. Ara bé, el difícil és la gestió de l'actual escenari. D'entrada, el canvi suposariaals propietaris que han pagat l'obra, però també a l'empresa que se n'ha ocupat. Aquesta és una de les reticències que fan que s'hagi d'estudiar bé el cas, que políticament no havia estat supervisat fins que no ha sorgit la polèmica veïnal, tant al carrer com a les xarxes socials. Igualment, fonts municipals remarquen queal districte de Sant Martí: en aquest cas, amb el tancament nocturn de l'illa dels carrers Tànger, Pamplona, Sancho de Ávila i Zamora, també pagat pels privats.De moment, a la plaça de Mercè Sala, entre els posicionaments d'uns i altres, hi ha una proposta que podria acabar imposant-s'hi, si es retirés la tanca actual. Es tracta de fer, que es limitaria a l'entorn interior del voltant de la xemeneia fabril. És una possibilitat que alguns dels veïns crítics trobarien acceptable. L'acord per aclarir el futur definitiu de la plaça Mercè Sala, però, encara és difícil d'endevinar.

