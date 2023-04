Sirera presenta (sense Alejandro Fernández) la seva llista per treure Barcelona de la «decadència»

ha presentat aquest divendres tots els membres de la seva candidatura a les municipals de Barcelona , que ha de treure la ciutat de la. L'alcaldable ha destacat especialment la presència dels dos independents que pertanyen a lai que figuraran com a independents,-actual president de la Lliga- i l'advocat. El nom de Fisas és especialment significatiu, ja que va ser un destacat dirigent del PP, eurodiputat i regidor a Barcelona, abans d'abandonar el partit per discrepàncies amb la seva línia política.Avui, Sirera s'ha referit a que va ser una de les persones "que van marxar i ara tornen a casa" i ha subratllat el seui el de Ragué, posant-los com a exemple de la seva voluntat de fer del PP "un gran partit". A l'acte hi era la gran majoria dels que integren la llista, ambcoma números 2 i 3. Però s'han notat molt les absències. La d', president del PP a Catalunya,ja que aquests dies trepitja territori presentant candidats arreu. A més, és tradició que en la foto del candidat a Barcelona no hi vagi el president de la formació. Però l'absència en aquest cas coincideix amb un fort malestar en els sectors més identificats amb Fernández. Aquest ja va ser present en l'acte públic amb Feijóo de presentació de Sirera i serà en diversos actes avui i el cap de setmana.A ningú ha passat desapercebut que l'entorn del líder del PP català està ferit per la composició de la llista, com ja vam informar. No hi era, actual regidor al consistori i que aspirava a ser el número 2 i s'ha vist foragitat de la candidatura. Algun dels qui sí que són a la llista però en no en un lloc de sortida, com Isaac Martín, president de l'agrupació de Sarrià, tampoc hi era. Ramírez i Martín són persones properes a Alejandro Fernández.



Anar a El Kubo? "Som un partit seriós"

L'alcaldable del PP ha assegurat que Barcelona "és la millor ciutat del món però té el pitjor govern possible" i que cal treure la ciutat de la "decadència" en què l'ha posat "el govern". Sirera ha reivindicat l'esperit del 92, "quan totes les administracions van treballar plegades".Ha assenyalat queserà "unes dues vegades" a Barcelona durant la campanya electoral i ha subratllat el compromís del PP per millorar la seguretat a Barcelona i ha aprofitat per atacar el PSC quan ha afirmat que "la ciutat més insegura d'Europa té un regidor de Seguretat del grup socialista". Tot recordant que el seu pare pertanyia a la Guàrdia Urbana, ha promèsels efectius del cos policial.

La candidata de Ciutadans, Anna Grau, va demanar ahir a la resta de partits una actuació decidida contra l'ocupació il·legal de pisos i va proposar que membres de totes les formacions fessin una protesta callada davant l'edifici okupat El Kubo, de Sarrià., anunciant que ella ho faria cada dimarts al vespre i que convidava els membres dels altres partits a acompanyar-la. Preguntat sobre això, Sirera ha dit que "el PP és un partit seriós" i que no veu bé aquest tipus d'accions. S'ha compromès a que els okupes no s'empadronin a cases que ocupen i ha recordat que el seu partit ha presentat en dues ocasions una proposta al Congrés per desallotjar en 24 hores un immoble ocupat de forma il·legl.

Sobre, ha contestat les declaracions deobrint-se a acords amb ERC o PSC, tot dient que "és independentista i és lòfgic que vulgui pactar amb ERC", assegurant que la victòria de Triasi demanat a Trias i Joana Ortega "han de decidir què volen ser de grans".

