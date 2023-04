Els alumnes de l'Institut de Deltebre sumen forces per recaptar fons per un company amb la síndrome d'Usher

Història de solidaritat a les Terres de l'Ebre. Alumnes de l'assignatura Problemàtiques Socials de l'Institut de Deltebre s'han organitzat per ajudar el seu company Leo Tomàs, que pateix la síndrome d'Usher 1B, tal com Aguaita.cat va donar a conèixer fa uns mesos, i recaptar fons per l'estudi d'aquesta patologia minoritària.

L’assignatura de problemàtiques socials és el primer any que es cursa als instituts catalans, tal com va proposar la Generalitat de Catalunya amb el nou esborrany de Batxillerat. Segons explica Júlia Garzón, una de les alumnes que la cursa, "la idea que ens deixa el Departament d’Educació és discutir i parlar sobre les dificultats que vivim com a societat. En el cas del nostre centre, des d'una visió més propera al nostre poble", destaca.

Durant el primer trimestre, van realitzar un cercle de confiança duent a terme debats sobre diferents temes socials i polítics. Al segon trimestre, van realitzar la lectura de dos llibres, Invisible i El nostre iceberg es desfà, que parla de com ser assertiu i sortir enfortit davant les adversitats. "La idea del tercer trimestre és realitzar actes solidaris per ajudar algú proper al nostre entorn i, discutint-ho, vam escollir al Leo", explica la Júlia.

El Leo és un nen d'11 anys que va néixer amb sordesa profunda i malauradament pateix la Síndrome d’Usher 1B, una malaltia que afecta la visió, que es va perdent de manera progressiva. "Vam decidir ajudar-lo recaptant diners per a la recerca de la malaltia, ja que és minoritària". La primera acció serà una cursa solidària que es realitzarà el dia 7 de maig a l’Institut de Deltebre. En aquesta cursa, col·laboren diferents establiments del poble i del voltant, amb un conjunt d'aproximadament 40 patrocinadors. A més, digitalment també estan rebent molta ajuda per a publicitar la cursa a través dels mitjans de comunicació locals i comarcals.





"Tot això, ho estem duent a terme dividint-nos amb grups", comenta Júlia. Han establert diferents equips: el de comunicació, el de màrqueting i publicitat i el de comptabilitat, i un altre especial per a les polseres. "Gràcies a aquest treball en equip, estem aconseguint fruits per a la causa i poder ajudar a Leo i als nens que pateixen la síndrome", reafirma l'alumna de l'Institut de Deltebre, que celebra que estan arribant més lluny del que es pensaven inicialment.

Els i les alumnes de l'assignatura problemàtiques socials s'organitzen en grups per recaptar fons i lliutar contra la Síndrome d'Usher 1B Foto: Cedida



"Amb la cursa hem aconseguit que diferents establiments aportin el seu granet de sorra", relata, alhora que agraeix que els hagin donat vals, regals i promocions, entre altres coses. "Tot això ho sortejarem el dia de la cursa, on també seguirem venent polseres", conclou Júlia Garzón. Els alumnes esperen que tot plegat sigui un èxit i que les polseres del Leo que amb tant amor han creat arribin a vendre's per tot el municipi de Deltebre i pel conjunt de les Terres de l'Ebre.

Polseres Solidàries elaborades per les alumnes de l'Institut de Deltebre Foto: Cedida

Les polseres es poden comprar a través de l'institut de Deltebre o per petició per Instagram al següent post:



