El govern espanyol continua tancant la porta a l'acord de claredat: «És electoralista i unilateral»

La gira del ministre de Presidència,, a Catalunya, continua transitant amb dos objectius: tancar la porta a l' acord de claredat de Pere Aragonès , i acompanyar els candidats delen lade les municipals. Si bé algunes veus de la Moncloa, com la de, s'han obert a contemplar la nova proposta de referèndum acordat, Bolaños insisteix que és una fórmula "superada", i una proposta "electoralista i unilateral". Així ho ha dit aquest divendres en una entrevista a RTVE, en la qual ha insistit que no volen "enfrontament i conflicte", sinó posar-se "d'acord".Així mateix, Bolaños ha defensat que eldel juny que el president de la Generalitat convocarà per compartir la proposta política. Segons el ministre, es tracta d'una "trampa", presentada en campanya electoral i sense el suport de "cap altre partit". Així ho ha dit malgrat que els comuns, socis de govern a Madrid, sí que hagin avalat abordar la proposta.El ministre de la Presidència també ha admès que hi hai que Catalunya sigui independent d'Espanya, de la UE i "probablement" del món. "Són", ha dit. Però ha apostat per no anar a fórmules que "enfronten" sinó a fórmules que "representin més del 80%". I, en aquest sentit, ha afirmat que en el passat a Catalunya "hi va haver famílies que es van deixar de parlar i grups d'amics que es van trencar". "Per què tornar al passat? A la pitjor Catalunya de les últimes dècades on es dividia la societat?", ha preguntat.El ministre, que serà a Catalunya fins diumenge dia de, ha assegurat que aquesta vegada no hi haurà. Ha explicat que té l'agenda "plena" i que ara és un moment electoral. Sí que hi haurà una breu trobada, però, aquest divendres al vespre, on coincidiran Aragonès i Bolaños amb motiu de la inauguració de laa Barcelona.Les declaracions de Bolaños arriben dos dies després que el president de la Generalitat hagi abordat amb el comitè d'experts com serà la, a partir deàmplies per començar a esbossar propostes concretes per desbloquejar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. D'aquesta manera, la primera etapa de la proposta del Govern d'ERC passa per una proposta acadèmica que serà elaborada per nou experts de sensibilitats diverses. La idea és traslladar una proposta que a principis de 2024 es traslladaria al govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor