​La sequera atura el turisme nàutic als embassaments catalans

Amb els embassaments de les conques internes per sota del 25,8% per la, la gran majoria d'empreses d'oci i esports nàutic s'han hagut d'. És una situació que afecta general:(Priorat), la(Berguedà), la(Solsonès), Sau (Osona),(Alt Empordà). En alguns casos confien en intentar començar la temporada al maig, altres ho donen per perdut i també hi ha qui ha canviat el seu emplaçament habitual a la recerca de més aigua.La falta d'aigua al pantà de Siurana (Priorat) ha impedit començar la temporada a Canoa Kayac Siurana perquè l'embassament es troba al 7,7% de la seva capacitat total i és. Normalment obren coincidint amb Setmana Santa, però enguany no han pogut obrir perquè no poden oferir el servei com els agradaria, comenta el gerent de l'empresa,. “Només cal veure a quin nivell es troba el pantà i quin color té”, afegeix.El responsable del negoci pronostica que enguanySí que els mesos de maig són generosos pel que fa a la pluja en aquest territori, però dubta que l'embassament s'ompli fins al 40%, el que necessitarien per poder desenvolupar l'activitat amb normalitat.A lala majoria de les empreses nàutiques no han pogut començar la temporada A la–no arriba al 25% de la capacitat, per exemple, la orografia del terreny que és molt escarpat fa que les empreses no puguin posar les embarcacions a l'aigua perquè és molt difícil accedir-hi.En canvi, al pantà de–està al 33%- sí que preveuen obrir la temporada el proper 15 de maig. "Som uns grans afortunats per poder obrir, tot i que ens hem d'anar adaptant a la situació que ens trobem setmana rere setmana", apunta Mariona Martí, gerent de Tirantmilles.Martí és també la presidenta de la nova, que s'acaba de crear per poder fer pinya, canalitzar les demandes del sector i fer-les arribar a l'administració. Recorda que moltes de les empreses que no han pogut obrir per la sequera han fet els seus pagaments i han pagat les taxes" i, per això, reclama que puguin accedir a algun tipus de compensacions., l'empresa Màgic Empordà acumula uns quants estius dolents en termes d'afluència de turistes. Dedicada al lloguer de caiacs per navegar a l'embassament de Boadella, cada any rebia uns 3.000 turistes entre juny a setembre. Des del 2020, s'ha vist afectada primer per les restriccions de mobilitat per la pandèmia i ara, per la sequera (amb el pantà a només unque pot convertir-se en no navegable).L'empresa empordanesa està a l'espera de saber si l'els permet fer l'activitat. "Si ens diuen que no tan poc temps abans d'iniciar l'activitat, tindrem poc marge de reacció", diu González, que de totes maneres està convençut que "l'ACA prendrà la millor decisió". "Si hi ha tan poca aigua és normal que no s'obri a les embarcacions, ni tampoc al bany", assegura.La sequera que afecta de manera intensa zones com eli elha fet que empreses que oferien activitats nàutiques a la zona hagin hagut de traslladar la seva activitat a d'altres indrets amb un nivell d'aigua suficient per operar. És el cas d'Àger Aventura't, que tradicionalment operava des deli que enguany ho ha de fer a l'embassament de(Noguera). El responsable de la firma, Roger Pifarré, explica que a la zona del Moll "està tot sec i no tenim la possibilitat de treballar-hi" per la manca d'aigua, i per això van decidir canviar d'espai.Això els ha suposat un “greuge econòmic bastant fort” respecte a altres anys, lamenta Pifarré, ja que només han mantingut elque tenien habitualment en dates assenyalades com Setmana Santa. En la mateixa línia, de cara a l'estiu, el responsable d'Àger Aventura't preveu una mala campanya.

