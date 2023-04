Trias promet creixement econòmic davant la Barcelona de «dibuixos animats i renders» de Colau

El tramvia no és "modernitat"

Creixement econòmic intel·ligent per enterrar el "decreixement" d'i planificació per abandonar la "lletjor" que viu Barcelona. És la fórmula que l'alcaldable de Junts,, ha promès implementar si arriba a l'alcaldia de la ciutat després de lesdel maig. Així ho ha proclamat en un esmorzar informatiu a Nueva Economía Fórum, on ha lluït finalment la llista que l'acompanya amb les incorporacions del PDECat i Demòcrates. Per escoltar-lo, hi eren la presidenta i el secretari general de Junts,, però també la dirigent del PDECati la incorporació de Demòcrates a la llista,. Una vegada més, Trias ha sentenciat que ell és l'única garantia perquè BComú no arribi a l'alcaldia, i ha anunciat gestió davant la Barcelona de "dibuixos animats" i "renders" que representa Colau.Per Trias, el model actual del govern municipal és una "Barcelona irreal" d'imatges fetes amb "ordinador", i ha acusat l'alcaldessa d'haver abandonat el disseny i l'urbanisme de qualitat per instal·lar-hi "blocs de formigó i pintura", en una gestió que ha considerat que es basa en la "". Davant de tot això, ha promès progrés econòmic i social, i ha anunciat la creació, si és alcalde, de, un consorci publicoprivat que permeti potenciar, promocionar i gestionar la. Sobre aquesta mesura, ha avançat que l'està treballant amb l'exconsellera del Govern i actual candidata de la seva llistaLa 'Marca Barcelona', per Trias, és un dels eixos imprescindibles que ha de potenciar la ciutat a partir del maig, i ha assegurat que ell hi posarà "il·lusió". "La Marca Barcelona és més potent que la marca Catalunya, i Catalunya ha de jugar molt fort la Marca Barcelona", ha sentenciat. Què inclou Trias en la Marca Barcelona? Més enllà d'assegurar que lideraràper buscar "inversions i talent", ha proclamat el seu compromís amb esdeveniments com elo la. "La Copa Amèrica és fruit de la Marca Barcelona. L'hem d'utilitzar bé. La Copa Amèrica no és una carrera de vaixells de gent poderosa, és tecnologia", ha defensat."Jo sí que ajudaré les nostres empreses a exportar el nostre talent al món. Jo sí que em reuniré i rebré al despatx les empreses que vulguin invertir a Barcelona", ha proclamat l'alcaldable, després d'assegurar que l'actual alcaldessa no es vol reunir amb aquests sectors i d'acusar-la de no defensar els interessos de la ciutat i el futur dels treballadors.Trias defensa una fórmula que passi per la construcció d'una ciutat intel·ligent, saludable i sostenible, i malgrat que ara hagi obert la porta a una consulta sobre el tramvia a la Diagonal, ha insistit que hi està completament en contra. "Elno és la modernitat. Quan vas a un congrés de mobilitat, la gent parla d', però no parlen de tramvies. Parlen del tramvia com una manera més barata de fer el transport a la ciutat", ha declarat.En la carpeta de mobilitat, també ha reconegut que s'ha de, però ha tornat a postular que això no es pot fer anant contra els. "Hem d'aconseguir que la gent torni a venir a Barcelona, i exigir polítiques de transport diferents. Exigeix posar-hi mentalitat", ha defensat. Així mateix, ha declarat que si és alcalde, exigirà a les diferents administracions que executin lesper millorar, per fer possible un aeroport amb, finalitzar les obres de l'L9 i 10 del metro, i una Zona Franca que sigui gestionada des de la ciutat.Què farà l'endemà Trias si aconsegueix arribar a l'alcaldia? Ha assegurat que en l'àmbit de la, cridarà els concessionaris del servei al "despatx" per millorar la seva feina, i que tornarà a instal·lar lesque ha retirat Colau. En matèria de seguretat, ha anunciat el nomenament d'un responsable de laper planificar l'ampliació del nombre d'efectius i crear una unitat contra la ciberdelinqüència. També ha promès un nou, i tornar a la càrrega i la descàrrega als xamfrans de l'Eixample."Jo avui soc aquí per tornar a ser l'alcalde. Vaig decidir abandonar la comoditat pel meu compromís amb Barcelona. Soc avi d'11 nets, i per ells vull la millor ciutat del món", ha afegit Trias durant la seva intervenció, i ha cridat la ciutadania a decidir quin futur volen: "Cara o creu".

