El PP es retira i demana el vot per la llista Junts-PDECat a Valldoreix

després de la presentació de l'agrupació d'electors " Som Valldoreix " de cara a les eleccions municipals del 28-M. L'originària presidenciable de Junts i PDECat-Units,, acaba d'aconseguir amb aquesta nova fórmula recollir elper tal de fer front a la llista unitària de forces progressistes (amb ERC, PSC, CUP i En Comú Podem) i entitats veïnals encapçalada per Juanjo Cortés amb Valldoreix Plural Així doncs, el moviment d'última hora d'Herrada per configurar unacomença a brollar. L'objectiu és teixir aliances transversals per evitar que l'"experiment" del tripartit de Sant Cugat pugui repetir-se a Valldoreix.Aquesta tarda, en una roda de premsa els populars han defensat la seva decisió de no presentar presidenciable en un context "excepcional". "des de l'altra banda del taulell polític perquè la candidatura de Som Valldoreix tingués", ha resumit l' alcaldable santcugatenc del PP, Álvaro Benejam , que tot i traslladar-los el seu, deixa clar que no s'afegiran a l'agrupació. "Malgrat les nostres diferències ideològiques, amb Herrada ens hi podem arribar a sentir còmodes sempre que es respecti la neutralitat institucional", ha afegit el recentment presentat candidat popular per a la vocalia de l'EMD,, amb la voluntat d'arribar a governar plegats després dels comicis.La voluntat de l'agrupació d'electors és buscardavant la forta candidatura d'esquerres de Valldoreix Plural i evitar que es pugui arribar a configurar altres "experiments" de govern com el del tripartit de Sant Cugat. "", abandera la presidenciable, Susana Herrada.Així doncs, aquesta candidatura s'emmarca en1) Reivindicació del lideratge femení i l'experiència en gestió.2) Reforç de la seguretat i endurir la lluita contra les ocupacions3) Reorganització de l'equip d'Urbanisme, per tenir més eficiència i millor mobilitat4) Garantir un futur per als joves de Valldoreix amb més habitatge i equipaments i potenciant l'emprenedoria.5) Més esports: construir un nou camp de futbol, un pavelló, un equipament pel vòlei-platja i un parc esportiu6) Vetllar per una administració econòmicament sanejada i empoderar el comerç local.7) Fomentar la prevenció d'incendis i les mesures contra l'emergència climàtica.8) Impulsar les Noves Centralitats: Teatre, Escola de Música i altres equipaments.

