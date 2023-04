La irrupció de Sumar dispara el suport a l'actual majoria al Congrés, segons el CIS

La incorporació dea l'arena electoral suposa un. Així ho assenyala el baròmetre d'abril del, publicat aquest dijous i que apunta que, de celebrar-se ara les eleccions estatals,i la nova formació depugnaria pel tercer lloc amb Vox, si bé a costa de, que perdria quasi la meitat dels suports.En concret, l'enquesta assenyala que el PSOE aconseguiria un 30% dels vots (dos més que el 2019), una mica menys del que pronosticava el baròmetre de març , però seguiria, amb el 26% (cinc punts més que en els anteriors comicis). Molt per darrere, Vox retindria l'11% dels vots (una caiguda de quatre punts), un resultat similar al que obtindria Sumar (comptant-hi els vots a IU, Compromís, En Comú, Més País, la Chunta i Equo). Podem, en canvi, passaria del 13% al 7%. D'aquesta manera, el conjunt de candidatures estatals a l'esquerra del PSOE passarien de recollir un 15% dels vots el 2019 a poc més del 17% ara.En termes de blocs, el PSOE i els seus aliats estatals d'esquerres van empatar en els darrers comicis amb la dreta espanyola, però ara els primers superarien els segons per gairebé vuit punts. Pel que fa a les formacions independentistes,cauria d'un 3,5% dels vots a tot l'Estat a un 2% iperdria prop de la meitat del 2% assolit a les anteriors eleccions, com la, que baixaria de l'1% al 0,6%. En tot cas, les dades relatives als partits catalans són aproximades, pel baix nombre d'enquestes que s'hi fan. El treball de camp es va fer entre el 31 de març i el 5 d'abril.

