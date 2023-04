Canvi pels professors interins: ja no podran triar municipi, només comarca

Els professors interins ja no podran triar en quinvolen fera partir del curs que ve. Elha comunicat a la mesa sectorial que a partir d’ara la petició mínima que es podrà fer a la borsa és la, eliminant la possibilitat de posar municipis ordenats per ordre deAixí, defensa que s’evitarà deixar "alumnat desatès" i permetrà adjudicar "substitucions més llargues" per als sol·licitants. Des de la(PINDOC) han valorat negativament la decisió, lamentant que els vulguin fer pagar "la mala jugada". "Fins ara podíem acotar-ho segons els nostres interessos, volen fer-nos fer a nosaltres la feina bruta", ha reblat el seu portaveu

