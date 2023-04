El Parlament reprova Campuzano per la promesa electoral de Santa Coloma de Gramenet

📢💡 El cap de llista d'Esquerra Republicana @gabrielrufian i el Conseller de Drets Socials, @carlescampuzano 🤝 acorden la 2a residència pública de gent gran 🏠👵🧓 a Santa Coloma de Gramenet si els republicans 👥 som decisius en el pròxim mandat. #SantaColomaMereixMés pic.twitter.com/SEfF6xDhZa — ERC Gramenet (@ErcGramenet) March 13, 2023

Després de tres dècades amb càrrecs a Convergència i un pas més breu pel PDECat,, ara conseller dedel Govern d'ERC, ha estaten la seva trajectòria política per part de tots els partits polítics excepte els republicans. Així ho ha votat el ple delaquest matí, fins a dues vegades, a partir de dues mocions presentades pel. La cambra catalana en bloc li ha retirat d'aquesta manera la confiança i ho ha fet a les portes de les eleccions municipals, precisament per la promesa electoral que va fer Campuzano a Santa Coloma de Gramenet al costat del candidat d'ERC,, sobre la construcció d'una segona residència al municipi.La polèmica no va esclatar per les paraules de Campuzano ni de Rufián, sinó per und'ERC Santa Coloma, anunciant un acord amb la Generalitat si els republicans són "decisius" a partir del 28-M. Cap membre d'ERC va desacreditar en públic aquesta publicació a les xarxes socials, si bé fora de càmeres, des del carrer Calàbria, reconeixen que va ser un error.Quan va esclatar l'anunci l'oposició en bloc va sortir a demanar explicacions i va acusar l'executiu de Pere Aragonès d'actuar amb "" i "", ara que és un Govern monocolor després de la sortida de Junts. Així mateix, els partits van advertir del risc que en la campanya es reprodueixin aquests episodis en què els consellers facin promeses electorals per afavorir les municipals d'ERC.Les mocions que s'han aprovat aquest dijous recullen que el conseller de Drets Socials no va comparèixer de forma immediata per donar explicacions quan l'oposició ho va demanar. De fet, el que va fer Campuzano fa ser un fil a Twitter per defensar-se de les crítiques i matisar l'anunci. El text que ha presentat el PSC i s'ha aprovat a la cambra catalana més enllà i destaca com les declaracions del conseller suposen el "" de les institucions i un ús "" del càrrec.Els retrets, un mes després de l'anunci, han copsat una nova jornada a l'hemicicle. La bancada d'ERC negava cadascuna de les acusacions de l'oposició. Ja des del faristol, la portaveuha atribuït les reprovacions a un interès electoralista: "S'ha inaugurat la campanya", ha etzibat. El portaveu adjunt, per la seva banda, ha carregat contra Junts, de qui ha dit que passa per un "dol" després de la sortida del Govern. En aquest sentit, ha desitjat que després de les municipals els de Laura Borràs i Jordi Turull superin el seu "trama" i "complexos". "Amb aquestes mocions no anem enlloc", ha afegit.En una de les intervencions, la portaveu de Juntsha assegurat que l'anunci va ser "inacceptable" i ha demanat a ERC que no confongui les institucions amb el partit. La també diputada de Junts, per la seva banda, ha acusat Campuzano d'haver faltat "a l'ètica". Des del PSC Alícia Romero ha incidit en la situació de minoria que es troba ERC, i ha demanat que l'acció institucional es guiï per criteris d'objectivitat i no d'electoralisme. La reprovació de Campuzano és la segona que afronta en aquest mandat el Govern d'ERC, després que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, fos reprovat per la gestió de Mossos.

