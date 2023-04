El govern espanyol fa explícit el divorci per la llei del «només sí és sí» i el PSOE aprova la reforma amb la dreta

La ministra @IreneMontero desmonta la polémica de las penas en la Ley #SoloSíesSí 👇👇 pic.twitter.com/qtlrXM6Fwq — Podemos (@PODEMOS) April 20, 2023

Podem: "És un retorn al codi penal de la Manada"

Picabaralla entre Junts i ERC, també al Congrés

Quatre ministres del govern espanyol han assistit aquest dijous a la sessió del Congrés que ha votat la reforma de la. La imatge ha evidenciat les sensibilitats diverses d'un govern que ha certificat el divorci. D'una banda,, ministra de Justícia i favorable a la reforma. Davant d'ella al Congrés,, ministra d'Igualtat i principal víctima política de l'esmena pactada entre el PSOE i el PP. Al seu costat,, ministra de Drets Socials i puntal de Montero dins del govern espanyol. I davant de totes dues,, vicepresidenta, que ha mantingut un perfil baix en el debat mentre impulsa la plataforma Sumar, tot i que també ha votat en contra de la reforma de la llei.Després de setmanes de negociacions, les diferències del govern de coalició s'han evidenciat i els socialistes s'han aliat amb la dreta per intentar evitar més revisions de condemna i rebaixes de pena a agressors sexuals, en aplicació de la nova llei, però segonsaixò implica tornar al codi penal de la Manada, apartar el consentiment, i tornar a situar la violència al centre. El, eli elhan donat suport a la reforma, que ha constatat la fractura del govern de coalició. Contra la reforma, Podem, ERC, Bildu, la CUP i altres grups minoritaris. La votació ha acabat amb el PP dempeus aplaudint. No ho ha fet el PSOE.La protagonista de la jornada i al punt de mira de moltes de les crítiques dels grups parlamentaris, Irene Montero, ha assegurat que és el "dia més difícil" que ha viscut com a ministra i ha afirmat que el moviment feminista haurà de continuar lluitant per tornar a situar el consentiment al centre. "i de lluita feminista per posar el consentiment al centre, i la reacció a aquesta llei ha suposat una tornada enrere", ha dit, i ha criticat que s'hagi de tornar a sentir que "el consentiment és un teatre". "Era necessari un canvi en el codi penal perquè només el consentiment determinés l'agressió sexual", ha insistit. La ministra d'Igualtat ha lamentat que es torni al model de la violència i la intimidació, que suposa una "tornada enrere". ", encara que ho digui qui redacta la proposta que avui es vota", ha lamentat.Montero ha dit al PSOE que l'ofensiva conra la llei del "només sí és sí" és una ofensiva contra el govern espanyol i el president del govern espanyol, i ha lamentat que no s'hagi pogut travar una resposta unitària. "Vam fer propostes i vam cedir per trobar una resposta unitària", ha recordat la ministra. La reforma, ha insistit, no servirà per evitar revisions de pena, i ha recordat que Podem ha fet propostes que augmenten les penes, però no se'ls ha acceptat. Per això, ha retret al PSOE que hagi fet una sola proposta que torna al model anterior, que requereix que les víctimes presentin ferides per tal que hi hagi agressió sexual. "", ha denunciat, i ha dit que Espanya es converteix en el primer país d'Europa que després de complir amb el conveni d'Istanbul, ara farà un pas enrere. "És un greu retrocés en els drets de les dones", ha insistit.La diputada del PSOEha assegurat que la reforma es fa "per responsabilitat" davant d'una llei que ha tingut efectes no desitjats. Segons la diputada, la llei del "només sí és sí" és una "bona llei" i ha admès una sensació "agredolça" pel fet d'aprovar la reforma amb el PP. "És decebedor que els populars intentin treure rèdit d'un tema tan sensible com la violència sexual", ha lamentat, i ha volgut ressaltar les diferències entre els dos grans partits en l'àmbit de violència masclista. Fernández ha garantit que parlaran "amb qui sigui necessari" per arreglar la qüestió, que afecta les víctimes. "Hem buscat grans acords, no hi ha humiliació en treballar pel benefici de la majoria", ha reblat. En referència a Podem, ha assegurat que continua la mà estesa. "La reforma pretén revertir els efectes indesitjats de la llei i reparar les víctimes", ha afirmat, i ha assegurat que la proposta socialista és l'única "solvent" que s'ha posat sobre la taula.La portaveu del PP,, ha denunciat que s'han produït més de 1.000 revisions de sentència i més de 100 excarceracions d'agressions sexual, i ha celebrat la "derogació" de la llei del "només sí és sí". Gamarra ha dit que el govern espanyol estava "advertit" que això passaria i, tot i això, va tirar endavant una llei "contra la societat espanyola". Per això, la diputada conservadora ha celebrat que es torni, finalment, al codi penal anterior a la norma impulsada per Montero. "Les revisions i excarceracions continuarà, i són dones que continuaran sent revictimitzades", ha dit, i ha retret a Pedro Sánchez, que no ha assistit al Congrés, que hagi demanat un perdó fals a les víctimes. "Sánchez és el gran culpable", ha afirmat. Gamarra també ha burxat en la fractura del govern de coalició, i ha dit que la reforma de la llei suposa "una esmena a ell mateix". "Exigim responsabilitats polítiques: cessaments i dimissions", ha reblat.La diputada de Podemha dit que és un dia "trist" per a la democràcia. "Es vota un retrocés en els drets de les dones i que no es podrà dissimular parlant de retocs tècnics", ha afirmat. La diputada ha lamentat que es retorni al paradigma de la violència. "Es tornen a definir les agressions sexuals per si hi ha violència o no, i no per si hi ha agressions; és tornar enrere pel que fa a la conquesta de situar el consentiment en el codi penal", ha dit. Segons Podem, la reforma de la llei implica tornar al codi penal de la Manada. "Avui es retalla la nostra llibertat sexual", ha reblat. La diputada ha fet referència al cas de Dani Alves i ha recordat que la seva defensa diu que no hi ha agressió perquè no hi ha ferides a la vagina. "Tornem al model de la ferida per davant del consentiment", ha lamentat.Muñoz ha criticat que el PSOE no hagi volgut pactar amb la majoria de la feminista. "Res del que es defensa avui aquí és el que es va defensar durant la tramitació de la llei", ha recordat. En aquell moment, la dreta va posar en qüestió la presumpció d'innocència dels homes i que es penalitzaven conductes que fins ara no eren punibles. La diputada de Podem ha dit que, amb la llei, "una minoria" de tribunals van rebaixar la condemna en una mala aplicació del dret transitori, i sense valorar el codi penal de manera "completa". Podem ha lamentat que el PSOE vulgui tornar a l'esquema del codi penal anterior i ha acusat els socialistes de cedir a les pressions de la dreta mediàtica i política. "No votin aquest retrocés, mirin a la majoria progressista i plurinacional, els drets feministes no es negocien amb el PP", ha reblat.La sessió ha deixat un nou intercanvi de retrets entre Junts i ERC, aquest cop per la reforma de la llei. La diputadaha retret als republicans que dubtessin sobre si Junts defensa les dones. "No hem deixat de defensar les dones, i corregir les errades de la llei també forma part d'aquesta defensa", ha afirmat Calvo. Junts volia introduir una esmena sobre l'ús de pornografia, però no ha estat acceptada per la majoria. Al seu torn, la diputada d'ERCha exigit a Calvo que aquestes coses es parlin "a casa". "Mai entraré en conflicte per temes de masclisme i feminisme amb una altra independentista al Congrés dels Diputats. Això ens ho parlem a casa, no davant dels espanyols", ha afirmat. Les esmenes d'ERC tampoc han tirat endavant, i els republicans han donat suport a les esmenes de Junts.En tot cas, Vallugera ha advertit que la reforma del PSOE i la dreta no servirà per aturar les revisions de pena per part dels jutges, i ha constatat que la modificació legislativa té derivades polítiques greus. "El grup majoritari del govern és conscient del que està fent en termes polítics? El PSOE s'alia amb el PP, que ens han dit que són enemics dels drets de les dones, per modificar una llei impulsada per una ministra del seu govern d'Unides Podem; no és prova de lleialtat i bon govern", ha argumentat la diputada, que ha retret al PSOE que "compri" la reforma al PP. Vallugera ha lamentat que s'havia intentat canviar el paradigma i amb la reforma "s'ha tornat enrere". "És el final d'una història que havia de ser més feliç", ha conclòs.La diputada de la CUP,, ha dit que la reforma és un "despropòsit" electoralista per respondre a la pressió de la dreta. Ha donat per fet que els canvis a la llei no faran que s'acabi la violència masclista i ha recordat que és fals que les penes més altes facin que hi hagi menys agressions. "El problema té a veure amb el patriarcat i les relacions de poders, i no amb el càstig", ha recordat.

