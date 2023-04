Més sorpreses en una gala d'«Eufòria» que acabarà amb un gir del programa

Quines cançons sonaran?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà Waterloo, d'ABBA

Jan , de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano. Cantarà Sucker, dels Jonas Brothers

Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà Estimar-te com la terra, de Ginestà

Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Cantarà Never really over, de Katy Perry

Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà When we were young, d'Adele

Clàudia , de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Cantarà Que passa nen, d'Alizz

Elena , de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà The bright sight, de Stay Homas & Oques Grasses

Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Cantarà Felicità, d'Al Bano

Després de la gala "al revés" de divendres passat en què el públic va tenir un paper protagonista,torna aquesta setmana amb mési una convidada d'èxit. Ja només queden, la meitat dels que van començar i, quan acabi la nit, s'haurà superat l'equador de la temporada.Les dinàmiques del programa tornen a la normalitat i serà el jurat format perl'encarregat de decidir quins concursants se salven i quins han d'anar a la zona de perill, segons les actuacions que facin. Eltambé tornarà a ser com d'habitual i nominarà el concursant que faci les pitjors segones veus de la nit i només els-Paula Malia, Daniel Anglès i Albert Sala- podran salvar concursants abans de les votacions finals.Al plató de TV3 es viuran moments de festa total abans d'acabar la gala amb la presència dei el seu hitque, malgrat no haver continuat la seva carrera cap a Eurovisió després de passar pel, és un dels fenòmens musicals del moment, amb un disc d'or. No serà fins al final de la nit quan es conegui la sorpresa que comportarà un gir radical del programa.

