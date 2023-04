La Filòloga de Guàrdia: salvar el català a les xarxes és possible... i en nom de «Punkpeu Fabra»

El perfil Nom complet: Aida Roca

Plataformes: YouTube | TikTok | Instagram | Twitter

Temàtiques: Divulgació | Llengua catalana





Contingut:







Aida Roca

És un tema recurrent als mitjans de comunicació, però la situació és crítica: el català viu en perill d'extinció a les xarxes socials de manera pràcticament permanent.ho fan en la nostra llengua, sigui de manera activa o de manera intrínseca. Per això mateix la figura de l'(una jove del Tarragonès del 1998) és tan important. Coneguda com laha decidit fer divulgació de la llengua d'una manera original, divertida i transversal amb l'actualitat.A través de la seva tasca, que ha ballat entre explicar l'origen de moltes paraules i mots del català o analitzar cançons, castellanismes que es troba arreu del territori o entrevistes amb persones pel carrer, la Filòloga representa la divulgació jove, original i amb els nous formats que permeten les noves tecnologies. Això li ha servit per rebre el reconeixement d'entitats com Òmnium Cultural, el Departament de Cultura o altres filòlogues de renom com Cristina Junyent. Ara, a través d'un llibre titulat, un manual lingüístic que ha batejat com l'indicat per "guanyar tots els debats de sobretaula".

