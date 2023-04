Sánchez anuncia la promoció de 43.000 pisos nous destinats a lloguer assequible a l'Estat

El president del govern espanyol,, continua amb els anuncis socials camí de les eleccions municipals. En una compareixença a petició pròpia al Congrés dels Diputats, el líder del PSOE ha anunciat que l'Estat finançarà la promoció dedestinats a lloguer a preus assequibles que seran de nova construcció o bé de rehabilitació. Com es finançarà? Amb 4.000 milions d'euros de l'(ICO) a través dels fons europeus. Aquest anunci relliga amb l'anunci que es va fer aquest cap de setmana i que es va concretar ahir dimarts en el consell de ministres , que es basa en lade la Sareb per a lloguer a preus assequibles per a famílies i joves."Cal seguir amb aquest full de ruta, continuar amb l'agenda de reformes i reduir la principal malaltia que té aquest país, que és la desigualtat", ha apuntat Sánchez quan ha entrat en matèria d'habitatge, un dret "inabastable" per als joves, perquè el lloguer ha superat el preu de la compra, perquè ha crescut un. "Això ens parla d'un fracàs", ha remarcat el president del govern espanyol. El compromís que ha verbalitzat és que l'habitatge sigui el "cinquè pilar" de l'estat del benestar per "deixar enrere el model neoliberal" del PP, basat en la privatització de l'habitatge públic, que només arriba al 3% en lloc del 20% d'altres països europeus, com ara Dinamarca. En aquest punt, les mesures adoptades fins ara han servit per "alleugerir" la situació de molts ciutadans, encara que siguin "insuficients"."La nostra economia està resistint millor que la mitjana europea a la guerra a", ha tret pit el president del govern espanyol, que ha diagnosticat una recuperació pràcticament completa dels efectes de la. Segons Sánchez, es tracta d'un "èxit de país", perquè s'han superat "totes les dificultats imaginables", encara que els pesi als "profetes de l'apocalipsi", en relació al PP. Les dades de l'atur i les exportacions han estat els principals assoliments que ha posat el líder del PSOE damunt la taula en el marc de la compareixença, que ha estat a petició pròpia. La inflació, en tot cas, continua sent una de les principals preocupacions dels ciutadans, tot i que ha remarcat que és una de les "més baixes d'Europa". Segons ell, la inflació és la segona més baixa de la Unió Europea, i també ha volgut clarificar que farà "tot el possible" peri promoure la "consolidació fiscal" a l'Estat.Pel que fa als, Espanya ha rebuts, és a dir, un 53% de la quantitat compromesa per les institucions comunitàries. "Ens permetran una cosa que és molt important i necessària: elevar el creixement potencial i posar les bases d'una economia més justa i més sostenible. La confiança de Brussel·les es perquè estem emprenent les reformes compromeses amb les institucions europees", ha ressaltat Sánchez, que ha agraït la tasca als grups que van fer costat a la reforma de les pensions. "Eren l'última peça per revertir el que la dreta i la resposta neoliberal van fer amb la destrossa del", ha remarcat. També ha posat de manifest l'existència de "pau social" a l'Estat en un context complex."Els espanyols reclamen reformes, però amb pau social. I aquesta pau social no és casual", ha ressaltat en relació a aquestes modificacions, que "garanteixen les pensions de demà" i els "salaris dignes". A tot plegat hi ha contraposat el "miracle econòmic" del PP, del qual ha recordat que algun dels seus protagonistes -com- ha acabat a la presó. "No es tracta de miracles ni de telepredicadores, sinó que les polítiques progressistes gestionen millor l'economia que el neoliberalisme de la dreta. Tampoc diré queperò sí que avança a pesar de totes les adversitats", ha remarcat Sánchez, molt interessat en indicar que existeix "confiança" en Brussel·les i també en els inversors estrangers. La inversió estrangera, l'any passat, va ser de, una xifra que és la segona més alta de la història.

