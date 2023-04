18:06 Xavier Trias incorpora Assumpció Laïlla (Demòcrates) en el lloc número 9 de la seva llista



L'exalcalde i candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, incorpora en el lloc número nou de la seva llista la dirigent de Demòcrates i diputada de Junts al Parlament Assumpció Laïlla, segons han explicat fonts coneixedores dels contactes a Europa Press. Tot i que Trias va presentar la setmana passada la seva proposta de llista electoral, va reservar determinats llocs per a persones de formacions polítiques amb les quals ha arribat a acords, entre els quals Demòcrates, el PDECat i MES Moviment d'Esquerres. Entre els llocs que va reservar hi ha el número sis de la seva candidatura, que ocuparà l'exdirigent d'Unió i exvicepresidenta del Govern Joana Ortega.

18:00 L'OTAN avisa que la Xina està augmentant "ràpidament" l'arsenal nuclear "sense transparència"



El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha avisat aquest dimarts que la Xina està augmentant "ràpidament" el seu arsenal nuclear "sense transparència". En una conferència sobre el control d'armes, Stoltenberg ha advertit que països com l'Iran i Corea del Nord també està desenvolupant programes nuclears i que el món es troba en una "cruïlla". "Una direcció porta al col·lapse de l'ordre de control internacional i la proliferació sense restriccions d'armament de destrucció massiva amb conseqüències perillosament greus", ha dit Stoltenberg, mentre l'altra direcció porta a "nous comportaments" amb un "augment de la seguretat".

15:56 ERC proposa habilitar el vot telemàtic "transitori" per a Lluís Puig i acusa Junts de bloquejar solucions ERC ha proposat aplicar el vot telemàtic "transitori" per al diputat Lluís Puig, exiliat pels preparatius de l'1-O. És la fórmula que plantegen els republicans pocs minuts abans que comenci una mesa extraordinària del Parlament que abordarà de quina manera es pot preservar la delegació de vot de Puig després que el TC hagi decidit tombar-lo de nou. Aquest mecanisme seria la fórmula d'ERC fins que tiri endavant la reforma del reglament que volen impulsar els republicans i la CUP. Des d'ERC reivindiquen que aquesta ja és la segona mesura que proposen per defensar el vot de Puig, i acusen Junts de "bloquejar" qualsevol iniciativa per tirar endavant una solució "efectiva i eficaç". Informa Carme Rocamora.

13:42 El vot delegat de Lluís Puig es manté en l'aire un dia abans del ple



El vot delegat del diputat de Junts Lluís Puig es manté en l'aire un dia abans del primer ple del Parlament després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi anul·lat la decisió de la mesa de l'estiu passat. Llavors es va acordar una fórmula, que s'ha utilitzat fins ara, en què el vot de Puig es compatibilitza verbalment, però no apareix al panell digital com la resta de vots. En la reunió de la mesa d'aquest dimarts no s'ha pres cap decisió sobre aquest tema. Junts no ha presentat una nova petició de delegació de vot per al seu diputat i el president del grup, Albert Batet, ha afirmat que es tracta d'una decisió de la mesa.

12:55 Josep Maria Jové i Diana Riba, citats a declarar pel cas Pegasus el 26 de maig



El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, i la portaveu dels republicans al Parlament Europeu, Diana Riba, declararan com a testimonis el proper 26 de maig davant del jutjat d'instrucció 20 de Barcelona, en el marc de la seva causa per l'espionatge amb Pegasus. El jutjat va demanar fa uns dies al govern espanyol desclassificar documents secrets sobre l'ús d'aquest programari espai, i va imputar una de les empreses del grup israelià NSO i també la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, per la implicació dels serveis secrets espanyols en l'espionatge a dirigents independentistes.

12:42 La directora catalana Elena Martin estrenarà el seu film Creatura al Festival de Canes



La directora i actriu Elena Martin estrenarà la pel·lícula Creatura a la Quinzena de Cineastes del Festival de Canes. És el segon llargmetratge dirigit per Martín en una producció de Vilaüt Films, Lastor Media, Avalon i Elástica Films. La cinta està protagonitzada per la mateixa Elena Martín, Oriol Pla, Clara Segura i Àlex Brendemühl, i amb Clara Roquet com a coguionista.

12:03 El PSC registra una esmena a la totalitat contra el decret de la sequera del Govern



El PSC ha registrat aquest dimarts una esmena a la totalitat al decret de la sequera del Govern, que es tramita com a projecte de llei. Així ho ha anunciat la portaveu parlamentària Alícia Romero, que després de no aconseguir arribar a un acord amb l'executiu de Pere Aragonès principalment en la matèria del règim sancionador contra els ajuntaments que incompleixen, ha decidit prendre la iniciativa al Parlament i registrar un text alternatiu. "Les nostres peticions eren eliminar el règim sancionador i prioritzar inversions en el cicle de l'aigua. El decret llei no s'ha modificat encara, i el que hem fet és presentar una esmena a la totalitat", ha explicat. El decret de la sequera va ser validat amb els únics vots a favor d'ERC en el ple del 22 de març, i els partits de l'oposició van forçar que es tramiti com a projecte de llei. Ara doncs, els següents passos seran superar el debat a la totalitat on el PSC ja ha presentat un text alternatiu. Al mateix temps Junts amenaça a fer-ho. Informa Carme Rocamora.

11:45 El PSC vota en contra de presentar al·legacions a la JEC per protegir l’escó de Borràs abans de la sentència ferma



El PSC ha votat en contra de presentar al·legacions a la Junta Electoral Central per protegir l'escó de Borràs mentre la seva sentència no sigui ferma. Així ho ha anunciat la portaveu parlamentària dels socialistes, Alícia Romero, que ha explicat que la mesa està reunida des d'aquest matí per abordar aquesta qüestió després que la setmana passada la JEC fes un primer moviment per apartar Borràs. "Com no coneixíem el contingut de les al·legacions, hem votat en contra. Pensem que no cal fer al·legacions a la JEC. Tenim dues situacions prèvies i ens sembla que no caldria", ha argumentat en roda de premsa. En la situació precedent en la qual la JEC va voler retirar l'escó de Pau Juvillà, en canvi, els socialistes es van abstenir. Ara, però, consideren que els precedents ja dibuixen que serà impossible preservar l'escó de Borràs. Una vegada més, els socialistes han demanat a la presidenta de Junts que faci un pas al costat: "Parlem d'això i no dels problemes que preocupen a la gent", ha criticat. Les intervencions de Romero arriben en paral·lel a la discussió que es produeix a la mesa i on previsiblement ERC, Junts i la CUP acordin presentar al·legacions malgrat la negativa del PSC. Informa Carme Rocamora.





10:52 Detingut el tresorer de l'SNP en el marc de la investigació sobre el finançament del partit



La policia escocesa ha detingut aquest dimarts el tresorer del Partit Nacional Escocès (SNP), Colin Beattie, en el marc de la investigació sobre el finançament de la formació independentista. Segons ha informat el cos policial en un comunicat, l'home, de 71 anys, està sent interrogat pels detectius. El 5 d'abril, la policia d'Escòcia també va arrestar el marit de l'exprimera ministra, Nicola Sturgeon, que havia estat president del partit. Peter Murrell va ser alliberat hores després sense càrrecs, però a l'espera de l'evolució de les investigacions. El domicili de Sturgeon i Murrell va ser escorcollat a fons per la policia. El cas segueix obert.



09:50 Crema un Ferrari enmig de la Ronda Litoral de Barcelona



Situació surrealista a la Ronda Litoral de Barcelona. Un cotxe de la marca Ferrari s'ha incendiat en mig de la via i s'ha hagut d'aturar en un dels laterals de la calçada de la Ronda Litoral, a l'altura de la sortida de Bac de Roda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'incident ha obligat el tall d'un carril en sentit Llobregat i les retencions han arribat fins a Sant Adrià del Besòs.

09:50 Els floristes esperen vendre sis milions de roses i mantenir preus en una campanya Sant Jordi que s'allargarà tres dies



Els floristes preveuen vendre aquest Sant Jordi uns sis milions de roses en una campanya atípica que esperen que comenci divendres i s'allargui fins a tres dies. Tot i la pressió inflacionària, el sector no contempla augmentar preus i fia l'èxit d'aquesta jornada clau a les vendes de tot l'any al manteniment de la tradició per part del públic local i l'arribada de turistes. Tot i la por inicial als efectes que tindria que la diada caigués en cap de setmana, els majoristes de Mercabarna-flor reconeixen que els encàrrecs s'han mantingut estables. A Barcelona, elements com la "superilla literària" o les portes obertes de molts monuments sumaran atractiu a una jornada que els floristes marquen en vermell als seus calendaris.