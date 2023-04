Control del territori i suport geoestratègic: les claus per al reconeixement internacional

Com s'ho fan elsper aconseguir la internacionalització de la seva causa i un reconeixement en el concert global? D'això tracta el sisè informe elaborat pel think tank Catalonia Global Institute , que es presentarà dijous sota el títol Moviments secessionistes i estratègies d'internacionalització: un estudi comparatiu. S'hi analitzenque han esdevingut o estan en vies d'esdevenir estats independents. El suport que puguin rebre de grans potències, l'entorn geoestratègic, el paper de la diàspora i un control efectiu del territori són elements clau que s'analitzen.Casos molt diversos, que van d'estats consolidats como la, Eslovènia o el Sudan del Sud (membres de l'ONU) i Kosovo (no membre de l'ONU). D'altres són entitats amb un reconeixement limitat o tàcit, com ara Taiwan, República de la Xina (antigament membre de l'ONU) i Somalilàndia.forma part d'un tercer grup de pobles, format per nacions que han assolit cert grau d'internacionalització, però que ara per ara s'han de limitar a buscar suports per a la independència. Seria també el cas del Kurdistan iraquià o d'Escòcia.L'estudi destaca com l'obtenció de reconeixement internacional és l'objectiu més comú d'entitats paraestatals i moviments secessionistes que busquen legitimació com a estat sobirà, factor imprescindible per a ser acceptats com a membre de les Nacions Unides. Altres aspectes rellevants són la, cercar intereaccions sense reconeixement i gaudir d'un control efectiu del territori. L'informe també posa l'accent en fins a quin punt factors com la credibilitat, la unitat estratègica i el fet de ser percebut com un actor determinat a assolir els seus objectius polítics són aspectes crítics per obtenir el reconeixement internacional.Creat el 2021, el Catalonia Global Institute és unque té com a objectiu dotar la societat catalana de pensament propi en política global, assumint que Catalunya ha de definir els seus interessos nacionals d'acord amb la seva idiosincràsia, valors i aspiracions pròpies. Aquest és el sisè informe publicat per l'entitat. Es presentarà aquest dijous a la Casa de Convalescència de Barcelona (Sant Antoni Maria Claret, 171) a dos quarts de vuit del vespre.

