El TC descarta percentatges de castellà a l'escola però demana «un patró d'equilibri» entre llengües

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat íntegrament la llei d'educació espanyola de l'any 2020, coneguda com a llei Celaá. El ple ha desestimat el recurs d'inconstitucionalitat presentat per Vox, i fa unes setmanes ja va tombar també el del PP. La votació ha evidenciat la divisió en el ple: els magistrats conservadors han votat en contra de rebutjar el recurs del partit d'extrema dreta, mentre que la majoria progressista -amb l'abstenció del magistrat Juan Carlos Campo, que era ministre quan es va aprovar la llei- hi ha votat a favor i ha fet valer el seu criteri.La decisió té conseqüències en matèria lingüística. La llei Celaá no estableix percentatges en l'educació, cosa que xoca amb l'ofensiva liderada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que en la sentència de desembre de 2020 ordenava un mínim del 25% de castellà a tot el sistema educatiu. L'alt tribunal diu que de la Constitució no en deriva la necessària fixació de percentatges d'ús del castellà en el sistema educatiu, però sí que, d'acord amb la doctrina del tribunal, cal "un patró d'equilibri o d'igualtat entre llengües".

