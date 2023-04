Sis milions de roses i al mateix preu: la previsió dels floristes per aquest Sant Jordi

Noves varietats, colors i ornaments

Elspreveuen vendre aquestunsen una campanya atípica que esperen que comenci divendres i s'allargui fins a. Tot i la pressió inflacionària, el sectori fia l'èxit d'aquesta jornada clau a les vendes de tot l'any al manteniment de la tradició per part del públic local i l'arribada de turistes.Tot i la por inicial als efectes que tindria que la diada caigués en cap de setmana, els majoristes de Mercabarna-flor reconeixen que. A Barcelona, elements com la superilla literària o les portes obertes de molts monuments sumaran atractiu a una jornada que els floristes marquen en vermell als seus calendaris.El sector de la flor no descarta que, en caure en diumenge, molts catalans es desplacin fins a Barcelona per passar el Sant Jordi. Aquest fet s'unirà al retorn del turisme després de la pandèmia i a l'esforç fet per restaurants i hotels per engalanar els locals amb motius florals. Tot plegat animarà una activitat que, en gran manera, es concentrarà aquesta setmana aon l'anar i venir de venedors, majoristes i proveïdors ja és constant. En total,passaran per aquest punt del Baix Llobregat.Pel que fa als orígens de les roses, lesmantenen la seva total hegemonia.es manté com a primer proveïdor de roses del Sant Jordi, amb el 62% del total. A força distància està(20%) i(15%). Les flors derepresenten únicament unpel tancament d'explotacions i la manca de relleu generacional als vivers, tradicionalment situats al Maresme i Tarragona.Aquest dimarts, la presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín, ha manifestat en el seu optimisme davant aquest Sant Jordi atípic de, que començarà amb la gent que surti de la feina divendres i es prolongarà amb activitats culturals i comercials tant dissabte com diumenge. Tanmateix, ha aprofitat una roda de premsa celebrada al mercat majorista per defensar elper conservar aquesta tradició arrelada a Catalunya."Aquest oficii fent que les roses siguin aquelles que arriben pels canals oficials i són garantides en tot el seu recorregut, de la producció a la distribució", ha indicat. Per la seva part, el responsable de flors de Mercabarna, Miquel Batlle, ha destacat que les varietatsseran de nou lesFreedom, de Llatinoamèrica, i les Red Naomi, d'Holanda.Malgrat tot, també hi ha, com l'auge de lade tacte avellutat i major volum. Tot i que les roses vermelles són les reines de Sant Jordi, els floristes també oferiran novetats com les. Paral·lelament, tonalitats com less'han fet també un espai entre els gustos dels consumidors més joves, que mantenen la tradició, però l'adapten a les noves preferències pels ornaments naturals fets de paper, fusta, cartó o sac.

