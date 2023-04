Es gasta 18.000 euros per demostrar que la Terra és plana... i descobreix que és rodona

Recreació de l'experiment que volia comprovar que la Terra és plana Foto: Netflix

Nou ridícul del. Un home creient que laés plana s'ha gastat 18.000 euros en comprovar-ho... per acabar descobrint que el nostre planeta, com apunta tot el món científic, és rodó. Es tracta de, que ha verificat el que tothom sabia mentre feia un experiment per Behind the Curve, un documental deKnodel va situar unadavant de cartons amb diferents forats, i a l'altra banda hi va situar una persona a peu dret apuntant amb una llanterna cap al dispositiu de gravació. L'autor de l'deia que si la llum es podia veure amb la càmera, podria arribar a la conclusió que la Terra és plana.Però com és obvi, no va ser així. Des de la càmera no es va veure cap llum, el que va fer que Knodel es limités a dir que la reacció inesperada li semblava "". L'home segueix mantenint que la Terra és plana, tot i que accepta que "alguna cosa ens ha sorprès, alguna espècie de problema". Tot, per seguir agafant-se a la seva sòrdida

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor