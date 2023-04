Carla Simón abandona la llista de Junts a les Planes d'Hostoles

@odell_pablo , que bonic va ser presentar-te com a candidat amb el projecte que vas dibuixar i que bonica la llista que estàs confegint, ara també amb la Carla Simón. Benvinguda! Enhorabona i endavant! @JuntsXCatLPH https://t.co/Slv5z2sAmD — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) April 13, 2023

finalment no formarà part de la candidatura dea les eleccions municipals de, a la. Així ho ha explicat en un comunicat en què ha assegurat que no és de Junts: "No comparteixo la seva opció política ni la majoria de les seves idees", a la vegada que ha assegurat que lamenta la "lectura descontextualitzada" de la seva intenció de presentar-se als comicis. En conèixer-se la notícia, els dos màxims dirigents de Junts,, van fer tuits celebrant-ho.La cineasta i director d' havia de concórrer com a número 10 de la llista de Pablo Odell , el candidat del partit a la vil·la, i com a". Més enllà d'aquesta decisió, Simón assegura que segueix creient "fermament" en la política local, on "el que importa són les persones amb projectes il·lusionants i no les sigles dels partits". Tot i això, Simón no dubta que Junts i Odell "lideraran" les Planes d'Hostoles "amb".(Barcelona, 1986) és la figura cinematogràfica catalana més important dels nostres temps. La victòria a la Berlinale amb la seva delicada Alcarràs , segona pel·lícula de la seva curta filmografia, va situar la llengua catalana i la directora en un dels panteons més rellevants de la indústria del setè art.Simón va enlluernar el planeta amb, el seu primer llargmetratge de ficció que va conduir-la, per primer cop, a aixecar un premi a la Berlinale de 2017, en ser considerada la Millor Òpera Prima. Aquella història, sorgida de la vivència personal,que aconsegueix transformar les tragèdies familiars viscudes en pel·lícules emocionals, carregades de sentiments i de moments humans que s'han guanyat el respecte i l'admiració dels crítics arreu del món.

