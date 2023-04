ERC es reivindica com el partit que «fa més por» a Madrid després de l'acord de claredat

L' acord de claredat decontinua revifant després dels últims avenços, culminats amb el fitxatge de la politòloga Astrid Barrio per al disseny de la proposta de referèndum acordat. Per ERC, aquestes passes endavant demostren que els republicans són l'organització que "lidera" ladel conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol. "Continuem sent el partit que més por fa a l'estat, i l'organització que més pateix la repressió de l'estat per desgastar-nos", ha declarat.Davant les crítiques de sectors de l'independentisme pel fitxatge de Barrio, que al llarg de la seva trajectòria com a politòloga ha estat allunyada de les tesis independentistes, la portaveu d'ERC ha assegurat que per resoldre el conflicte, cal. "És evident que si volem que hi hagi un acord ampli i amb consens, s'ha de comptar amb acadèmics que defensen el 'sí' i el 'no'". Per tot això, ha carregat contra les crítiques, i ha demanat esperar a conèixer tot elque formarà part de l'elaboració de la proposta amb l'objectiu de "fixar les regles del joc". Un consell acadèmic, ha dit, que es donarà a conèixer en els "propers dies".Més enllà de l'acord de claredat, Vilalta també ha aprofitat la seva intervenció per insistir, una vegada més, en la necessitat que, presidenta suspesa del Parlament, faci "un" després de la seva condemna pels contractes irregulars en la Institució de les Lletres Catalanes, i també ha instat Junts a apartar-la si ella no pren la iniciativa. Ara bé, ha assegurat que quan la Junta Electoral Central (JEC) es mogui per suspendre-li l'escó abans que la sentència sigui ferma, ERC serà partidària que el Parlament presenti al·legacions per defensar la cambra: "La JEC és un òrgan no competent per atribuir o retirar actes. Això ho decideix la ciutadania".Servirà d'alguna cosa, que el Parlament presenti al·legacions? Els precedents amb la retirada de l'escó de Quim Torra i Pau Juvillà apunten com es pot produir el desenllaç, però no per això ERC renunciarà a fer el moviment: "Els precedents ens indiquen com és probable que acabi la situació. No per això hem de deixar de defensar el Parlament. Hem de presentar al·legacions per dir-li a la JEC que no ha d'interferir. Lessón".Per últim, Vilalta també ha destacat, de cara a les, la "gran fita" que suposa que ERC presenti llistes a totes lesdel país: "Demostra que som l'organització hegemònica arreu, arribant a tots els racons del país", ha declarat. I en la mateixa línia de l'actualitat política, ha reivindicat el paper dels republicans per "regular" el preu dels lloguers un cop assolit l'acord amb el govern espanyol per tirar endavant la. "En moments d'emergència de l'habitatge, des d'ERC sempre hem actuat pel benefici comú", ha afegit la portaveu dels republicans.

