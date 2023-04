Laporta, en 10 frases: «El Reial Madrid és l'equip del règim»

s'ha defensat pel, però també ha passat a l'atac. El president delassegura que l'informe extern encarregat pel club demostra que "no hi ha cap delicte de corrupció esportiva" en els pagaments a l'exàrbitre i ha apuntat al "cinisme del" per presentar-se com a perjudicat en el cas quan ha estat "afavorit històricament i en l'actualitat" per les decisions arbitrals. Repassem la compareixença de Laporta, en 10 frases:1. "El Barça no ha fet mai cap actuació que alterés la competició; no hi ha cap delicte de".2. "Els pagaments es basaven en unque no constitueix cap il·lícit, ni molt menys de caràcter penal, i que és habitual al sector".3. "S'han de contextualitzar els 7,3 milions d'euros pagats a Negreira: és una quantitat pagada en 18 anys per uns".4. "Elha estat afavorit per les decisions arbitrals històricament i en l'actualitat; han estat l'equip del règim".5. "Durant 70 anys, la majoria delestava format per exsocis, exjugadors i exdirectius del Reial Madrid; és cínic que es personin com a perjudicats".6. "Volen destruir un dels elements identitaris més potents deque és el Barça".7. "El Barça ha estat sotmès a unsense judici; ens han condemnat abans de judici".8. "ha tingut una actuació irresponsable i que demostra una manca de professionalitat evident".9. "Els detractors miren d'erosionar el nostre prestigi per, peri per, però no evitaran que siguem un referent de l'esport mundial admirat per milions de persones".10. "Durant el meu, ningú no va posar la mà a la".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor