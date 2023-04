La resistència de les últimes roses catalanes per Sant Jordi

Evolució del nombre d'explotacions de flor i planta ornamental al Maresme

La desfeta de la rosa

Joan Pons, a la parada del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Vilassar de Mar. Foto: Adrià Costa Rifà

El mercat de la flor ja no té relleu generacional i desapareixerà aviat. Antoni Bertran | Productor de roses a Teià

Regs de 10.000 litres d’aigua per hectàrea

FOTOS Flors Pons: ​l'últim productor de roses catalanes Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Previous Next

Manca de suport

Cada legislació imposa límits als plaguicides de les roses, però segurament la colombiana és la menys restrictiva. Bàrbara López | Enginyera tècnica agrícola, ADV Baix Maresme

Treballo més de deu hores diàries en el cultiu de la rosa i el jovent d’avui ja no ho vol fer. Joan Pons | Productor de roses a Santa Susanna

Laestà. Quan hagi acabat la diada de, sols quedarà dempeusque no sap quant de temps podrà seguir en aquest negoci. La competència feroç procedent de l’Amèrica del Sud (Colòmbia i Equador), la banya d’Àfrica (Kènia i Etiòpia) i el nord d’Europa (Holanda) ha ofegat una producció que dècades enrere era prolífera.Elsempre ha estat històricament una comarca de cultivadors de roses i, en general, de tota mena de flors ornamentals. A Vilassar de Mar hi ha el Mercat de la Flor , una societat que es va crear als anys vuitanta, una època d’esplendor productiva a la comarca, en què el clavell, el gladiol, la gerbera i la rosa eren flors amb molt bona sortida comercial.Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Tiana, Santa Susanna, Sant Andreu de Llavaneres, el Masnou, Premià de Dalt i Cabrils eren alguns dels municipis amb la producció més gran d'una comarca que reuniai centenars d’hectàrees dedicades exclusivament a la flor tallada. Les bones condicions del Maresme (temperatures suaus, llarga exposició solar, terres amb bon drenatge i aigua subterrània de poca salinització) la fan, juntament amb la Selva, una zona idònia.El conreu de flors al Maresme està documentada des del 1832 , però la seva expansió va esclatar un segle després. De fet, malgrat la davallada productiva dels últims quaranta anys,encara prové d’aquesta comarca.Als anys setanta, el Maresme cobria el. Als tombants de segle, encara produïa més de dos milions, la meitat de la demanda que hi havia a Catalunya per a aquesta diada. Però el percentatge ha anat decaient estrepitosament. El, amb mitja dotzena de productors. Aquest any,. I l’any que ve, encara menys.Elsque queden a tot el país, Flors Bertran (Teià) i Flors Pons (Santa Susanna), amb prou feines acumulen una producció d’unesper al 23 d’abril, mentre que la demanda total del país fregarà els set milions.El marciment de la rosa catalana ha estat producte de l’. La manca d’aranzels i unamolt més propícia a països on pràcticament tot l’any és primavera ha fet que la rosa del Maresme ja no sigui competitiva.A això s’hi afegeixen els sous que es paguen a països com Colòmbia , al voltant dels dos cèntims d'euro per rosa tallada, que permet millor marge per abaixar costos d'exportació. A Catalunya, les roses colombianes o kenyanes arriben a meitat de preu que les catalanes. “Estem en inferioritat de condicions”, alerten.Però no sols això. La persistenti les dificultats per erradicar algunes plagues han empitjorat encara més un sector que se sentFlors Bertran, una empresa de Teià de quatre generacions, ha anunciat elde la seva línia de roses un cop acabada la campanya de Sant Jordi. Feia cinquanta anys que en produïen, inicialment sobre una superfície de 20.000 metres quadrats. En els darrers anys, ja la tenien reduïda a 4.000, per manca de capacitat.Elsper escalfar els hivernacles i la impossibilitat de disposar de suficient aigua per regar al més alt rendiment han obligat a reduir la producció de mica en mica fins a prendre la decisió de deixar-ho estar. Disposen de captació pròpia d’aigua i sistema de reg gota-gota, peròper assolir la producció d’antany.“En els darrers vint anys ens hem anat reestructurant per trobar cultius més rendibles”, admet l’empresari, que avui en dia prefereix el negoci de la compravenda. El 85% de les roses que comercialitza són de l’estranger.Els rosers necessiten que l’hivernacle estigui a un mínim de divuit graus per ser productius. Amb les baixes temperatures de l’hivern, s’esporguen i, a partir de finals de gener comença la floració, que assoleix la seva màxima plenitud a principis d’abril. Des d’aquest moment, no deixa de florir fins al desembre següent. Un roser ben regat i aclimatat, pot sobreviure més de deu anys. Però això és excepcional. En la majoria dels casos no passa dels sis.Exceptuant el període d’esporga, durant deu mesos a l’any el roser: al voltant de 10.000 litres per hectàrea cada cop que es rega amb sistema gota-gota. Quan abans es feia a caudal (amb regadores),Durant els mesos de primavera i estiu, el reg es practica gairebé cada dia. És el moment de l’any en què el roser disposa de més quantitat de massa verda creixent i necessita més aigua. A mesura que s’atansa la tardor, el consum baixa fins a la meitat i els regs es van espaiant fins a acabar fent-se un cop per setmana.Tot i l’eficiència dels nous sistemes de regadiu, l’aigua és una preocupació per als pocs agricltors de roses i flors naturals. La zona del Maresme ha vist com creixia la demanda d’aigua per part dels sectors turístic i residencial i la manca de recursos hídrics amenaça la producció de flors i horta. “a nosaltres”, adverteix Bertran.Quan passi la diada de Sant Jordi,, de Santa Susanna, es convertirà en l’de tot Catalunya., un dels tres germans propietaris, confessa que no sap fins quan. “”, diu.Actualment, planten 8.000 metres quadrats de roses, a part d’una àmplia varietat de plantes i flors. Panícula, estatícia, limònium, hortènsies, lliris, eucaliptus i gerberes són algunes de les opcions que han triat per diversificar la seva producció. Ho han fet tant per la seva rendibilitat com per atendre un consumidor que cada cop vol La rosa, evidentment no ho és . El clima gradualment més calorós de la costa mediterrània tampoc ajuda. “Ara estem tendint a cultius com l’helichrysum” diu Pons, en referència a una planta autòctona de flor seca, que manté els colors i la forma durant molt de temps. Antics productors de roses han anat derivant cap a cultius d’aquest tipus.“Els consumidors volen roses grans i boniques i els floristes s’han acostumat a les que venen de l’estranger”, admet Joan Pons. Aquí a Catalunya, lesha fet impossible la lluita contra plagues com la dels trips, un insecte que es fica dins la poncella i l’ennegreix. O com l’aranya vermella, un àcar que atura el procés de fotosíntesi i taca el tall de les roses amb punts blancs., especialista en salut vegetal de l’, adverteix que la limitació legal en l’ús dels insecticides “és un problema general dels pagesos catalans”. López avisa que a Catalunya arriben d’altres països moltes flors que han estat tractades amb plaguicides actualment prohibits per les directives europees.“Les institucions no ens estan ajudant”, lamenta Pons davant un sector que està morint. El. Cada cop que plega un cultivador, ningú altre s’hi posa. Aquest sembla el cas de Flors Pons, que a deu anys vista, quan els tres germans estiguin jubilats, possiblement no tindran relleu.L’empresa compta amb deu treballadors i l’única alternativa a la continuïtat de l’empresa passaria perquè algú de la plantilla assumís el projecte. “Cuidar roses és una feina molt física, que demana moltes hores de dedicació i que obliga a estar-se a sobre cada dia”, explica Joan Pons. I no tothom ho vol assumir. De fet,a tot Catalunya.

