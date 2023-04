Laporta: «El cas Negreira no és cap delicte de corrupció esportiva»

"Elno ha fet mai cap actuació que alterés la competició; no hi ha cap delicte de". Així de clar s'ha mostraten la roda de premsa que ha ofert aquest dilluns sobre el. El president del club ha presentat laexterna encarregada per la seva junta, que conclou que s'ha pogut acreditar que els pagaments a l'exàrbitre es basaven en untècnic que no constitueix cap "il·lícit", ni molt menys de caràcterEl mateix president blaugrana manté que els negocis amb Negreira eren "necessaris" i que han quedat documentats amb factures. Laporta creu que tot plegat s'emmarca en una "gegantesca campanya" dei ha reivindicat el "model de joc net" dins i fora del camp en els 123 anys d'història del club blaugrana. "Elsmiren d'erosionar el nostre prestigi per enveja, per ressentiment i per qüestions extraesportives; no evitaran que siguem unde l'esport mundial admirat per milions de persones", s'ha reafirmat Laporta.El màxim dirigent del club també ha apuntat cap a la campanya mediàtica des de l': "Ens han volgut condemnar abans de judici", a la vegada que ha remarcat que la institució col·laborarà amb els tribunals. A més, Laporta ha culpabilitzat directament al president de la, a qui ha demanat que "actuï de manera professional". En la mateixa línia, el president blaugrana ha explicat que els serveis jurídics del club mantenen diverses accions legals contra qui ha atacat l'"" del club amb unes accions "irresponsables i temeràries". Es demanaranperque, segons Laporta, poden arribar a quantitats "astronòmiques".Laporta també ha apuntat cap al, definint-lo com l'equip "afavorit històricament i en l'actualitat" per l'actuació dels àrbitres. El president blaugrana ha acusat la institució que dirigeixde ser "l'equip del règim": "Durant 70 anys la majoria del comitè d'àrbitres estava format per exsocis, exjugadors i exdirectius del Reial Madrid", ha sentenciat Laporta, que veu "" en el paper de l'equip blanc en el cas.El cas va saltar a l'esfera pública a mitjans de febrer, quan es va publicar que la Fiscalia investigava el pagament d'1,4 milions d'euros entre 2016 i 2018 a Negreira. Posteriorment, però, la premsa de Madrid va destapar a través de filtracions que realment els informes de l'exàrbitre s'haurien emès a l'entitat catalana des del 2003. Per tant, entre els presidents implicats hi hauria el mateix Laporta a banda de. Per tant, els cinc últims presidents del Barça després del llarg mandat deEntremig dels nous detalls que publicaven els mitjans sobre el cas, els tribunals van obrir finalment la via judicial. El jutjat d'instrucció 1 deinvestiga des del març la denúncia del ministeri fiscal contra el Barça, Rosell, Bartomeu -per Laporta i Gaspart els fets ja han prescrit- i els exdirectius. A la causa, també s'han personat el Reial Madrid, lai ela través del. El club, però, defensa la seva actuació, i tal com ha recordat Laporta, Hisenda no ha pogut verificar que els pagaments fossin per "comprar" àrbitres.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor