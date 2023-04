Sánchez anuncia 50.000 habitatges de la Sareb per a lloguer assequible

El president del govern espanyol,, ha anunciat que el pròxim Consell de Ministres aprovarà la-abans conegut com a banc dolent-de joves i famílies. "La setmana en què hem aprovat la primera llei d'habitatge anirem més enllà, i el dimarts aprovarem al Consell de Ministres 50.000 habitatges de la Sareb per llogar per sota del mercat per als nostres ciutadans i ciutadanes", ha proclamat en la clausura de la Conferència Municipal del PSOE a València aquest diumenge.Sánchez ha defensat l'habitatge com uni ha avisat que el 70% dels problemes de la societat estan relacionats amb la dificultat de l'accés a l'habitatge. La Sareb té gairebé 48.000 residències de l'anterior crisi econòmica,D'aquestes, 21.000 es posaran a disposició dels municipis i les comunitats autònomes, i les 14.000 que ja estan habitades passaran a ser de lloguer assequible. A banda d'això, promouran la construcció de fins a 15.000 habitatges públics en sòls disponibles de la Sareb. L'anunci del president espanyol és un dels més importants de la legislatura.

